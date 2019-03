Appel à une "marche du siècle" pour le climat le 16 mars

Paris, France | AFP | mercredi 06/03/2019 - "Ça suffit!": plus d'une centaine d'ONG appellent à une "marche du siècle" pour le climat le 16 mars, dans un texte publié mercredi qui réclame des "changements immédiats" contre les dérèglements climatiques mais aussi la "violence sociale".



"Notre printemps sera climatique et social", parce que "fin du monde et fin du mois relèvent du même combat", proclame cet appel publié notamment sur le site du collectif "Il est encore temps".

"Nous sommes des millions prêts à résister, à déployer des alternatives, à demander des comptes au gouvernement, aux multinationales, aux banques, et aux institutions financières", ajoute-t-il. "Il est temps de changer de système industriel, politique et économique, pour protéger l'environnement, la société et les individus".

Le rendez-vous du 16 mars était déjà inscrit dans le calendrier, porté notamment par le collectif Citoyens pour le climat à l'origine des marches climat organisées à l'automne dans la foulée de la démission du gouvernement de Nicolas Hulot.

Mais cet appel est désormais signé par près de 140 organisations, de Greenpeace France à la Fondation Nicolas Hulot, en passant par SOS Racisme, Ni putes ni soumises, ATD Quart Monde, Les Amis de la Terre, ou encore 350.org et Alternatiba.

Cette "marche du siècle" terminera une semaine qui devrait être chargée sur le plan de la mobilisation climatique.

Le 14 mars, les quatre ONG (Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France) à l'origine de la pétition "l'affaire du siècle" signée par plus de deux millions de personnes déposeront leur recours contre l'État pour inaction climatique.

Et le 15 mars, les jeunes Français sont appelés à descendre dans la rue, comme partout dans le monde, à l'initiative de l'adolescente suédoise Greta Thunberg, devenue une égérie de la lutte contre les dérèglements climatiques.