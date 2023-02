Appel à témoins pour retrouver un mineur en fugue

Tahiti le 14 février 2023 - La gendarmerie de Faa’a lance un appel à témoins pour retrouver Chung Kai Matairea, un adolescent de 15 ans. Le jeune a quitté son domicile à Punaauia le 3 février et se trouverait possiblement à Moorea selon les autorités.



La gendarmerie de Faa’a lance un appel à témoins ce mardi 14 février afin de localiser Chung Kai Matairea, un mineur de 15 ans. Le jeune homme en fugue mesure entre 1,80 m et 1,90 m et a quitté son domicile à Punaauia le 3 février 2023 sans donner de nouvelles depuis. Sans téléphone ni papier d’identité sur lui, il serait “susceptible de se trouver sur Moorea ”, rapportent les forces de l’ordre. Si vous disposez de piste ou connaissez l’emplacement de l’adolescent, merci de contacter la gendarmerie.