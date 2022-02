Appel à projets ABC : connaître la nature pour mieux la protéger

Tahiti, le 23 février 2022 – L'office français de la biodiversité (OFB) lance un appel à projets auprès des communes pour la création d'Atlas de la biodiversité communale (ABC). Cet ABC, est un inventaire précis de la biodiversité locale et permet un diagnostic sur lequel les communes peuvent s'appuyer pour mieux connaître les enjeux environnementaux qui les concernent et les prendre en compte dans leurs décisions. Les candidats ont jusqu'au 8 avril pour participer, avec à la clé une aide pouvant aller jusqu'à 29 millions Fcfp.



L'ABC est une sorte d'inventaire de la biodiversité locale, une cartographie précise et un diagnostic qui permet une meilleure connaissance de l'environnement local. Cet atlas a pour objectif de mieux connaître la nature afin de la mieux la protéger. C'est un outil stratégique sur lequel les communes peuvent s'appuyer pour identifier les enjeux environnementaux et prendre en compte la biodiversité dans leurs décisions.



Le premier projet ABC polynésien a vu le jour à Rurutu, il a été porté par la Direction de l'environnement (Diren) et permettra à terme d'avoir des connaissances exhaustives sur la biodiversité marine et terrestre de l'île. Il sera utilisé pour sensibiliser les habitants à la préservation de cette biodiversité et servira également de base pour la création d'une Réserve de biosphère prévue en 2023.



Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 8 avril, aux communes et groupements de communes, ainsi qu'aux services polynésiens compétents en matière de biodiversité. À la clé de cet appel à projets, les lauréats peuvent obtenir jusqu'à 80% du financement de leur projet avec une aide pouvant aller jusqu'à 29,8 millions de Fcfp.





Dépôt des candidatures en ligne via ce lien

