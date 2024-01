Appel à la prudence à Tahiti après des incidents liés aux méduses

Tahiti, le 7 janvier 2024 - Une alerte pour signaler la présence de méduses à Tahiti a été déclenchée dimanche suite à des incidents survenus dans la nuit et la matinée à Punaauia et Mahina.



Un appel à la prudence est diffusé dimanche pour informer de la présence de méduses en zone côtière sur le littoral nord et ouest de Tahiti. Deux pêcheurs ont été affectés dans la nuit de samedi à dimanche ainsi que deux baigneurs à Punaauia et un enfant à Mahina dans la matinée.



Le Centre Hospitalier de Polynésie Française (CHPF) a immédiatement pris des mesures en alertant les communes sur le risque d'une augmentation des piqûres, susceptible d'engorger les services d'urgence. Les autorités locales prendront les dispositions nécessaires pour faire face à cette situation.



Face à cette alerte, l'appel incite la population à exercer la plus grande prudence lors des activités aquatiques.



Les méduses peuvent représenter un danger sérieux, et une multiplication des piqûres pourrait entraîner une pression accrue sur les services médicaux.



Les autorités sanitaires et maritimes recommandent aux citoyens de se tenir informés des consignes de sécurité émises par les autorités locales. La collaboration de chacun est essentielle pour minimiser les risques et assurer la sécurité de tous.