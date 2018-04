Apnée à -253m - Interview d'Herbert Nitsch : " Trouver sa propre voie "

Quelques mots sur votre longue convalescence ?



« Au début, j’écoutais les docteurs mais j’ai ensuite réalisé la mauvaise situation dans laquelle je me trouvais, au niveau physique comme mental. Donc je me suis dit « voilà le résultat avec leur méthode, je vais essayer ma méthode ». J’ai douté au début parce que tout le monde était contre moi, les docteurs comme la famille. Rétrospectivement, je me dis que c’est la meilleure décision de ma vie. »



La question de l’alimentation a été centrale ?



« Vous êtes ce que vous mangez. Oui, cela a compté pour beaucoup. La nourriture à l’hôpital était mauvaise. Je me demande comment les gens ne deviennent pas malades en mangeant cela. Petit je mangeais beaucoup des sucreries. J’ai progressivement changé d’alimentation grâce au sport. Avant mon accident, je mangeais encore de la viande mais j’avais déjà réduit le sucre et la farine blanche. Après l’accident, je n’ai donné à mon corps que ce qui est bon pour lui, je suis devenu végan. »



Songez-vous à poursuivre votre quête ?



« J’y ai pensé, oui, à refaire une tentative de record, juste pour prouver mon point de vue. C’est à dire que la limite n’est pas physique, que c’est juste une question d’organisation. Mais après tout, faire tout cela pour démontrer ça…en ai-je vraiment besoin ? Je laisse les gens penser ce qu’ils veulent. C’est tout. »



Echanger avec les gens lors de ce type de conférence, cela vous plaît ?



« Tout au long de ma carrière d’apnéiste, j’ai toujours échangé des idées pour évoluer. On peut apprendre de tout le monde, pas seulement des « experts ». J’aime partager ma passion avec les autres et voir des personnes qui comprennent et ressentent ce que vous faites. Cela peut avoir des répercussions sur le « comment vivre ». »



Un conseil pour les chasseurs sous-marins polynésiens ?



« Ne faites pas d’apnée seul. Par exemple, ne prenez qu’un seul fusil pour deux pour aller pêcher, vous êtes ainsi sûrs de vous surveiller mutuellement. »



Vous engager auprès de Sea Sheperd, c’est important ?



« Oui, très. Le plastic et la surpêche sont partout. Les gros poissons ont disparu. Dans certains pays qui n’ont pas de côte, on pourrait penser que ce qui se passe dans la mer, ce n’est pas important. Mais l’oxygène que nous respirons vient aussi des océans. Cela nous affecte tous. A moins que nous puissions tous retenir notre souffle comme les apnéistes ! (rires) L’état des océans est l’affaire de tous, on ne peut y arriver tout seul. » Propos recueillis et traduits par SB