Apnée - Herbert Nitsch : Le recordman mondial (-253m) à Tahiti

De nouveau en vacances en Polynésie française, la légende de l’apnée Herbert Nitsch a accepté de venir à la rencontre du public polynésien. L’Autrichien est l’homme qui est allé le plus profond sous le niveau de la mer en atteignant -253 mètres en « no limit », cette discipline consiste à descendre avec une gueuse et à remonter avec un parachute gonflé d’air.



La discipline est controversée en raison de sa dangerosité. Elle n’est plus pratiquée en compétition même elle n’est pas interdite de manière individuelle. Lors de son record en 2012, Herbert Nitsch a eu un grave accident de décompression. Lors de sa remontée, vers -80m, il s’est retrouvé dans un état situé « entre le sommeil et le black out » et n’a pas pu faire le palier de décompression prévu. Suite à un accident vasculaire cérébral (AVC), il passé une semaine en coma artificiel et trois-quatre mois sans pouvoir bouger de son lit.



Défiant les diagnostics des médecins qui lui prédisaient qu’il ne pourrait plus plonger, il s’est battu pour retrouver l’usage de son corps et il a aujourd’hui récupéré une grande partie de ses mouvements. Herbert Nitsch est également connu pour ses positions écologistes, il est engagé auprès de Sea Sheperd pour la préservation des océans.