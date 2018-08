Apnée - Denis Grosmaire : Il veut tenter -100m entre Tahiti et Moorea

Satisfait par rapport ta préparation en autodidacte ?



« C’est ça. J’ai fait ma préparation à moi avec des exercices spécifiques, avec des élastiques mais surtout beaucoup de randonnée en montagne pour l’aspect détente et relâchement qui est très important quand on fait de la profondeur. J’ai fait aussi des apnées statiques en profondeur à -40 mètres, des exercices à poumons vides et à poumons très vides qui permettent d’habituer le corps à la profondeur et qui font travailler la compensation. Cela a porté ses fruits et je vais continuer dans ce sens pour la suite, avec des entrainements efficaces, qui me conviennent en tous cas. »



Cela te motive pour un nouveau projet ?



« Ma dernière plongée à -93 mètres s’est bien passée, avec un protocole de surface à l’aise, alors que je suis à 7 mètres de la barre mythique des 100 mètres. Je compte donc continuer à m’entrainer pendant deux mois pour essayer de tenter de franchir cette barre des 100 mètres. Je veux faire ça entre Tahiti et Moorea pour le côté performance, cela me permettra d’avoir un meilleur classement, mais aussi pour promouvoir la protection de l’environnement, de la planète, des océans qui méritent qu’on prenne soin d’eux. Faire ça entre Tahiti et Moorea où il y aura peut-être des requins qui passent, les gens vont peut-être trouver ça un peu fou mais je me lance quand même le défi. »



Les Tahitiens ont un fort potentiel ?



« Oui, je pense qu’on a un fort potentiel pour l’apnée profonde car on a grandi dans l’eau, on fait de la chasse sous-marine, on est en connection avec la nature, avec l’océan que l’on connaît bien. Il y a juste l’aspect technique à bosser mais d’être connecté dans la tête avec l’océan, ça cela aide énormément dans le travail mental, qui est primordial pour faire de la profondeur. »



Ton calendrier ?



« Je vais reprendre les entrainements la semaine prochaine, avec mon binôme qui est revenu de Fakarava, pour réaliser ma tentative avant la fin de l’année. J’en profite pour remercier tous les sponsors qui m’ont aidé à participer à cette compétition aux Bahamas qui est la plus belle au monde, avec les meilleurs apnéistes. J’espère continuer avec eux pour mon nouveau projet et pourquoi pas faire un appel à de nouveaux sponsors pour ce projet qui devrait avoir encore plus d’ampleur en termes de couverture médiatique. »



« Une partie des fonds récoltés sera reversée à une association qui milite pour la protection des océans ici en Polynésie. Ce sera ma manière de faire un petit retour par rapport à tout ce que l’océan me donne. Merci également à mon dentiste et à mon ORL car c’est important d’être au top à ce niveau-là dans ma discipline. » Propos recueillis par SB