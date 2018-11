Apiculture : une filière à l'épreuve

La restriction de la circulation du miel à cause de la loque pourrait donc être revue. "De la loque, il y en a dans tous les ruchers du monde", insiste Raiarii Crawford. " La loque c'est un problème pour les gens qui ne connaissent pas les abeilles. Ceux qui connaissent les abeilles s'en sortent. La loque c'est avant tout un problème de formation et d'encadrement."



Le service vétérinaire de la direction de la biosécurité avait d'ailleurs proposé d'enlever la loque de la liste des maladies qui restreignent les mouvements sur la Polynésie. Une proposition qui n'a pas été suivie par le gouvernement.

"La loque américaine est un faux problème ", confirme Hervé Bichet. "C'est un problème sanitaire lorsque les animaux sont faibles comme en période de fin de saison des pluies. Cette maladie peut avoir un impact important si l'éleveur n'est pas attentif. Mais pour un apiculteur qui maîtrise la technique, cette maladie va avoir assez peu d'impact voire pas du tout ."



La vraie menace pourrait en revanche débarquer dans les prochaines années. C'est la varroose. "En maintenant l'interdiction d'importer du miel (de l'extérieur de la Polynésie française), on empêche toute la population d'avoir accès à des miels concurrentiels, en prix ou en qualité. On ne trouve pas ici, par exemple, de miels monofloraux. On utilise une restriction sanitaire pour des raisons commerciales" , relève Hervé Bichet. "A partir de là, on provoque de la fraude. On saisit tous les jours des pots de miel à l'arrivée des voyageurs ou dans les colis postaux. On est persuadé que la partie saisie est faible par rapport à la partie qui rentre. Tôt ou tard, on va rentrer des maladies beaucoup plus graves que la loque américaine parce qu'on maintient artificiellement un système qui n'est pas honnête sur le plan sanitaire."

Si la varroose venait à entrer au fenua, la filière apicole risquerait d'être durement touchée. "Les dégâts avec la varroose sont autrement plus violents qu'avec la loque américaine", souligne Hervé Bichet.



Aujourd'hui, le parasite varroa décime les colonies d'abeilles à travers le monde. La filière apicole serait-elle prête ? Raiarii Crawford demande une professionnalisation de l'apiculture. "A ujourd'hui M. Tout le monde a le droit de vendre des abeilles. En métropole pour vendre des abeilles, il faut avoir un nombre de ruches minimums et être inscrit à la chambre d'agriculture" , souligne-t-il. De même du matériel de ruche peut être vendu sans contrôle, avec le risque pour l'acheteur d'acquérir du matériel contaminé.



"L'agriculture ça intéresse pour le nombre de voix mais on n'est pas du tout dans une démarche de professionnalisation", regrette Raiarii Crawford. " Les politiciens voient le monde agricole comme une espèce de boulet à trainer. Pour eux, ce sont des gens qui sont tous dans le circuit informel et qui ne payent pas de taxes et qui ne doivent donc pas trop leur en demander."



" Pour l'instant, on est toujours indemne mais ce n'est qu'une question d'années vu comment on s'y prend", met en garde Raiarii Crawford. "Les gens n'ont toujours pas réalisé que l'abeille est en voie de disparition. Elle est classée espèce en voie de disparition. Dans quelque temps cela risque d'être une espèce disparue."