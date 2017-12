'Api Tahiti sort la Marque rouge, un livre de Tumata Robinson et Anthony Cier Foc

PAPEETE, le 17 décembre 2017 - Le nouvel ouvrage de la maison d'édition 'Api Tahiti est La Marque rouge. Écrit par Tumata Robinson et illustré par Anthnoy Cier Foc, il reprend le thème que la chef de troupe a présenté au Heiva 2014. Le titre est sorti en deux formats, l'un pour les jeunes lecteurs allégé en illustrations et l'autre plus riche en images. Pour les enseignants un accès au visionnage du spectacle est offert dans le cadre d'un travail qui mêle les mots aux images.



" C'est l'histoire d'une femme qui accouche de jumeaux" , raconte Tumata Robinson, chef de troupe de Tahiti Ora. La femme vit dans une île du Pacifique, il y a longtemps. Une île où les tribus du sud et les tribus du nord sont en conflit et où, les enfants nés malformés sont jetés au dieu de la mer.



" À la naissance, elle découvre que l’un des deux enfants est couvert de tâches de vin. Pour éviter qu’il ne soit sacrifié, elle donne le nouveau-né à son mari et lui demande de partir au sud donner ce nouveau-né à une cousine ."



La cousine de la tribu du sud accepte. Mais elle a perdu son mari et ses deux enfants lors qu’une bataille avec le nord. Elle a aussi perdu un œil. Cet enfant qu’elle reçoit devient son outil de vengeance.



Du duo ou trio



Cette histoire, imaginée par Tumata Robinson pour le Heiva de sa troupe en 2014, a reçu un bon accueil de la maison d’édition ‘Api Tahiti. Lorsque le projet de livre a été acté, le duo s’est mis en quête d’un illustrateur. " Ce qui finalement a été le plus difficile dans l’aventure ", affirment Tumata Robinson et Jean-Luc Bodinier de ‘Api Tahiti. C’est finalement Anthony Cier Foc qui a mis en images La Marque rouge, Pīfao, la malédiction.



" Nous avions fait une présélection de photos du spectacle", explique Tuamata Robinson, "et choisi les passages à illustrer ". Ceux qui se rappellent le passage sur la scène de To’ata de Tahiti Ora retrouveront les costumes de l’événement et certaines scènes dansées.



2 formats papier



La Marque rouge, Pīfao, la malédiction se décline en deux formats. Le plus grand est richement illustré puisque toutes les pages sont imagées. Le second, plus petit, format livre de poche, a été allégé en texte et dessins. Il s’adresse aux jeunes lecteurs, " et à leurs enseignants ", précise Jean-Luc Bodinier. Lesquels ont un accès gratuit au visionnage du spectacle pour leurs travaux en classe.



Tous les lecteurs sont redirigés vers ce même spectacle via un QR code ou une adresse de site. Le spectacle est alors proposé en streaming ou en téléchargement. Par ailleurs, un livre en version numérique est annoncé pour début janvier et un livre audio pourrait voir le jour dans l’année à venir.