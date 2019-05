Any Bambridge et Loïc Hanuse, chevaliers de l’ordre de Tahiti Nui

PAPEETE, le 18 mai 2019. Le président du Pays, Edouard Fritch, a élevé vendredi au rang de chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui deux agents de la Police Nationale (DSP), Any Bambridge, brigadier-chef, et Loïc Hanuse, commandant de Police.





"Je veux honorer le travail de notre police. Je veux dire merci à toute notre police pour les services rendus aux citoyens de notre pays", a souligné le président du Pays vendredi soir en élevant au rang de chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui, Any Bambridge et Loïc Hanuse, agents de la DSP.



Any Bambridg a été affectée, en 2011, à la brigade des stupéfiants. Aujourd’hui brigadier-chef, elle est, depuis janvier 2017, à la tête de cette brigade. "Avec une détermination remarquable, vous êtes en première ligne dans la lutte contre ce fléau qui touche notre jeunesse : l’ice", a mis en avant Edouard Fritch. "Vous avez ainsi largement contribué, souvent sur des enquêtes en partenariat avec la gendarmerie, à l’élucidation de plusieurs affaires d’ice au cours des deux dernières années. Votre engagement total pour ce combat si utile à notre société a déjà été salué à plusieurs reprises par votre hiérarchie."



Loïc Hanuse a été affecté en 1991 en Polynésie française, à la Direction des Polices Urbaines de Papeete. "Aujourd’hui commandant de Police, vous avez été l’adjoint de plusieurs directeurs de sécurité publique de Papeete depuis 2008, qui ont tous salué votre professionnalisme" , a relevé Edouard Fritch. " En 27 années passées à la DSP, vous avez œuvré avec abnégation pour la protection des familles, pour la sécurité sur la voie publique, et résolu de nombreuses affaires de cambriolages et de stupéfiants."





Le commandant Loïc Hanuse partira à la retraite le 1er juillet prochain.