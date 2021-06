Anui Teihoarii, Nescafé Star 2021

Tahiti, le 28 juin 2021 - Le concours Nescafé Star 2021 a été remporté par Anui Teihoarii, à l'issue de la grande finale organisée samedi soir. Mael Teriioania, Mathilde Saradin décrochent respectivement les deuxième et troisième places du concours.



Ils n'étaient plus que six candidats en lice pour décrocher le titre de Nescafé Star 2021. Samedi, au terme de la grande finale, c'est Anui Teihoarii qui a été désigné vainqueur du concours de chants. Le jeune interprète des Raromatai a fait basculer le coeur du jury avec son interprétation du titre I Believe I Can Fly.

Un titre plus que symbolique pour ce jeune homme originaire de Bora Bora qui projette de vivre de sa passion. Il a émis le souhait samedi soir de rencontrer d’autres artistes et d'être contacté pour faire des animations musicales. Il projette également de s’envoler en métropole pour tenter l'expérience The Voice.



Récompenses pour les finalistes



Mael Teriioania, Mathilde Saradin décrochent respectivement les deuxième et troisième places du concours Nescafé Star, cette année. Les trois premiers prix du concours bénéficient d'importants bons d'achats dans les magasin Magic City, partenaire du concours. Ainsi, Anui Teihoarii est récompensé par 200 000 Fcfp de matériel de musique en plus de l’enregistrement d’un single et d’un clip vidéo. Mael Teriioania gagne un bon d'achats de 100 000 Fcfp à Magic City. Enfin, le troisième prix du concours accordé à Mathilde Saradin lui donne droit à 50 000 Fcfp de matériel de musique.



Cette année, plus d’une trentaine de concurrents ont tenté leur chance aux auditions finales pour la Nescafé Star. Pour poursuivre l'aventure, les candidats n'avaient que deux minutes pour interpréter le titre choisi, a capella, et convaincre le jury. A l’issue de cette phase de sélection, douze talents ont finalement pu intégrer l'aventure Nescafé Star. Il se sont affronté en chanson lors de concerts diffusés en direct et prime time sur TNTV. Après deux concerts privés éliminatoires, et deux mois de répétitions, les six finalistes étaient prêts pour une dernière soirée, samedi. Un ultime rendez-vous de concours qui a propulsé Anui Teihoarii au rang de Nescafé Star 2021.