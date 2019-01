Antonia de Rendinger : "Je viens jouer avec délice à Papeete"

Je dirais que je suis, aujourd’hui, une maman humoriste alsacienne qui vit à Strasbourg officiellement mais qui bourlingue en permanence depuis des années pour faire découvrir son spectacle à travers la francophonie ! 40 000 km par an pour faire rire !

J’ai commencé l’impro dans les années 90 avec notamment Marco, qui dirige aujourd’hui l’antenne de Rire et Chansons à Tahiti ! On faisait des matchs d’impro, ma compagnie a créé le Catch Impro et nous avons eu la chance d’inviter Marco ou Arnaud Tsamere à une époque où nous étions tous jeunes, célibataires et presque innocents. Après 10 ans d’impro j’ai franchi le pas et écrit, mis en scène mon premier seule en scène, puis un deuxième, suivi d’un duo et de ce dernier opus que je viens jouer avec délice à Papeete.

Ma force en impro a toujours été ma capacité à incarner des personnages et à les placer dans des situations délicates, le public me connaît en général par le biais du sketch de l’épilation, tourné à Montreux, et qui a déjà plus de 3 millions de vues sur YouTube. Je crois qu’à une époque assez sobre ou le stand-up règne en maître, le fait de proposer un spectacle assez théâtral est un bonus : le public est toujours séduit par les accents, les caricatures, la dextérité vocale et physique qui permettent de jongler avec les personnages.

Dans "Moi jeu ! ", je passe d’un protagoniste à l’autre en enchaînant plus de 35 hurluberlus qui apparaissent et s’évanouissent en deux temps trois mouvements ! Et puis je parle aussi beaucoup des femmes, des relations humaines, du corps. Par exemple j’incarne une vieille prof de biologie communiste qui enseigne les rudiments de la reproduction à de jeunes enfants, et je réalise qu’évoquer le corps de façon parfois simple et crue déchaine l’hilarité. C’est pour moi une grande source de joie et de plaisir.

Je ne suis jamais allée en Polynésie ! Mon mari est chilien et nous prévoyons un jour d’aller sur l’île de Pâques, mais j’avoue avec beaucoup de honte que je suis pétrie de clichés sur Tahiti et ses environs, je crois que j’imagine quelque chose entre la Guadeloupe et Vaiana ! Mes enfants vont d’ailleurs sans doute s’ébrouer dans les eaux turquoise en braillant "Le bleu du ciel n’est pas le bleu de la mer... ". En tout cas je suis tellement heureuse de venir que je n’ai pas pu imaginer voyager sans elles.

Je suis géniale, drôle, intelligente et hyper belle... même si j’ai un peu des grosses fesses...

Je serai à la Cigale à Paris pour la captation du spectacle, et en tournée partout. Mais j’ai des envies très fortes de cinéma ! Mes petites incursions dans les films de Dany Boon, Fabien Ontoniente ou Lucien Jean-Baptiste m’ont donné le goût de me diriger vers le grand écran, alors on y travaille avec mon agent. Je ne désespère pas non plus d’arriver à pondre un scénario.