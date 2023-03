Annie Fayn conte les quatre saisons

TAHITI, le 25 mars 2023 - Tahiti, le 27 mars 2023 - L’académie de danse Annie Fayn présentera son spectacle annuel à la fin du mois. Les 250 élèves raconteront, en prenant pour confident un arbre, les quatre saisons. Ils décriront les changements qui s’opèrent jour après jour et, à travers ces changements, le cycle de la vie.



L’arbre m’a dit, tel est le titre du prochain spectacle de l’académie de danse Annie Fayn. Il sera interprété par les 250 élèves de l’académie le 31 mars et le 1er avril prochain au Grand théâtre de la Maison de la culture. Les cinq disciplines enseignées seront représentées : la danse classique, la danse contemporaine, le modern' jazz, les claquettes et le hip-hop. Les chorégraphies sont l’œuvre de l’équipe enseignante. Les éclairages originaux, structurant le décor, seront signés Blossom Tahiti.



De l’espoir, des couleurs, des émotions



Au centre du show, un arbre. Considéré comme un confident, il dira les saisons qui défilent. Des personnages mystérieux guideront les spectateurs dans les dédales de quatre tableaux : l’été d’abord puis l’automne, l’hiver et le printemps. “ Nous terminerons volontairement par le printemps, symbole de renouveau, pour laisser une note d’espoir en suspens ”, précise Marion Fayn, la directrice artistique de l’académie. “ Il me semble que nous en avons besoin en ce moment ! ”





Elle revient sur la genèse de ce spectacle. “ Depuis deux ans, nous tenons à choisir des thèmes ouverts qui ne soient pas contraints par des textes ou des histoires déjà existants. Nous sommes partis cette année sur les quatre saison s.” Le spectacle s’est construit petit à petit sur cette base. Les quatre saisons ont évoqué, dans une vision romantique, des couleurs, des émotions, des éléments. Un fil rouge s’est imposé, à savoir l’arbre. “ Avec lui, il y a un aspect très visuel, puisque l’on voit nettement son évolution et ses changements au fil des mois dans l’année ”, explique Marion Fayn. L’arbre se charge de fruits à l’été, perd ses feuilles en automne, il endure le froid de l’hiver puis se couvre de jeunes pousses au printemps. “ Il y a également un aspect métaphorique car au-delà des saisons, on traite de l’évolution, du cycle de la vie. ” La lecture d’un recueil de poèmes intitulé L’arbre m’a dit de Jean-Pierre Siméon est venue compléter la création déjà bien amorcée. “ Il a confirmé tout ce que nous souhaitions transmettre .”



Turid Revfeim à Tahiti en mai



Pour la suite, l’académie Annie Fayn annonce vouloir resserrer les liens avec la New Zealand School of Dance (NZSD). Partenaires depuis dix ans, ces deux écoles du Pacifique ont dû mettre en pause leurs relations en raison du Covid. Turid Revfeim, une sommité dans le monde de la danse en Nouvelle-Zélande, sera invitée en mai à Tahiti pour assurer une série de masterclasses à l’académie Annie Fayn. Ancienne directrice artistique du Royal New Zealand Ballet, elle a désormais sa propre compagnie et enseigne à la NZSD.



Le 31 mars et 1er avril au Grand théâtre de la Maison de la culture.Tarif : 3 000 Fcfp.Billets en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 et en ligne

Rédigé par Delphine Barrais le Samedi 25 Mars 2023 à 14:18 | Lu 142 fois