Annick Girardin ira aux Marquises et aux Tuamotu

PAPEETE, le 8 janvier 2018. Le programme de la visite d’Annick Girardin au fenua, du 21 au 26 janvier, commence à se préciser. La ministre des outre-mer ira aux Marquises, à Hiva Oa et Nuku Hiva, et à Arutua, aux Tuamotu.



La ministre des outre-mer arrivera le dimanche 21 janvier au matin au fenua. Pour son premier jour à Tahiti, une séance de travail sur les violences faites aux femmes est prévue.



Le lendemain, le lundi, elle partira pour Hiva Oa. Là, une réunion est prévue avec les maires des Marquises Sud. Annick Girardin visitera le RSMA et des équipements communaux, notamment scolaires. Elle visitera aussi l'entreprise privée Tahiti Bio, inaugurée le mois dernier.



Le mardi, la ministre se rendra à Nuku Hiva. Elle rencontrera les maires des Marquises Nord. Elle visitera notamment les équipements culturels de l'île.



Le mercredi, elle sera de retour à Tahiti. Annick Girardin, sera présente pour la conclusion des Assises de l’Outre-mer. Elle se rendra ensuite notamment à Mahina pour parler des logements sociaux et de la politique de la ville. Enfin, le fait nucléaire sera le dernier thème abordé lors de cette journée. Il sera notamment question de la création de l'institut d'archives, d'information et de documentation au fenua. Le président de la République François Hollande avait évoqué lors de sa visite au fenua en 2016 la création de ce lieu " afin que la jeunesse polynésienne n'oublie pas cette période de notre histoire commun".



Pour son dernier jour de déplacement, la ministre se rendra à Arutua, aux Tuamotu. La représentante de l'Etat pourra se rendre compte des problématiques des atolls polynésiens : montée des eaux, alimentation en eau potable, abris de survie... Ce mercredi, le président du Pays et plusieurs membres du gouvernement iront justement à Arutua mais aussi à Apataki et Kaukura.



Annick Girardin quittera le fenua le vendredi 26 au matin.