Annick Girardin en visite pour deux jours aux Marquises

Hiva Oa, le 22 janvier 2018 - La ministre des Outre-mer est en visite officielle dans l’archipel des îles Marquises. Annick Girardin a été accueillie ce lundi matin à Hiva Oa où elle s’est rendue en compagnie du président Fritch, du haut-commissaire et d’une partie du gouvernement.



Pour son deuxième et dernier jour de mission aux Marquises, la ministre des Outre-mer est attendue mardi matin dans le Nord de l’archipel, à Nuku Hiva. Pour ce déplacement officiel aux îles Marquises, un vol spécial est affrété sur Air Tahiti. Une trentaine d’officiels accompagnent Annick Girardin pour cette visite de l’archipel : le président Édouard Fritch, le haut-commissaire René Bidal, les parlementaires polynésiens Lana Tetuanui, Nuihau Laurey, Maina Sage, Nicole Sanquer, et les ministres Tearii Alpha, Luc Faatau, Tea Frogier, Heremoana Maamaatuaiahutapu. Sur place, un déjeuner est organisé à la mi-journée avec Benoît Kautai, Joseph Kaiha et Nestor Ohu, les maires de Nuku Hiva, Ua Pou et Ua Uka.

En début d’après-midi, une présentation du plan communal de gestion des déchets de Nuku Hiva est au programme. La délégation officielle doit ensuite participer à la cérémonie d’inauguration du tiki géant surplombant la baie de Taiohae, suivie d’une visite des locaux du centre artisanal, pour clôturer cette tournée de deux jours aux Marquises.



C’est par l’île de Hiva Oa, dans le groupe sud de l’archipel, que la ministre des Outre-mer aura découvert lundi la beauté majestueuse des Marquises. Deuxième île la plus peuplée de l’archipel, avec 2243 habitants recensés en août 2017, Hiva Oa est connue pour être le lieu du dernier repos du peintre Paul Gauguin et du chanteur Jacques Brel.