Annick Girardin appelle à la "réconciliation" sur le fait nucléaire

" Ce sont des histoires anciennes. Ce sont des conversations que nous avons eues il y a dix ans. Pour moi c'est trop trop lent. Je le disais on va tous mourir et ce centre de mémoire-là ne sera toujours pas là. C'est beaucoup de blabla, mais il n'y a pas de finances, rien n'est prévu pour ça. Pour moi c'est un peu dans l'air comme d'habitude, il n'y a rien de concret. Ça fait dix ans qu'on étudie… " s'est agacé Roland Oldham, président de l’association Moruroa e tatou, sceptique sur la concrétisation du centre de mémoire. " Dans ce comité, il y a beaucoup de responsables de l'armée. Je me dis on va aller dans un certain sens. En ce qui nous concerne, on aimerait que ce soit l'histoire des Polynésiens, dite par des Polynésiens. On va voir, mais si c'est encore pour nous raconter l'histoire de la bombe propre... Ça suffit quand même ", a averti le président de l'association Moruroa e tatou.