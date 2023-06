Anne Roumanoff nous dit tout au Grand théâtre

Tahiti, le 14 juin 2023 - Anne Roumanoff, la célèbre humoriste, va se produire pour la première fois au fenua, les 16 et 17 septembre prochain au Grand théâtre. Elle jouera son tout nouveau spectacle, L'expérience de la vie.



La célèbre humoriste et comédienne Anne Roumanoff va se produire pour la première fois à Tahiti. L'artiste va jouer son nouveau spectacle L'expérience de la vie, les 16 et 17 septembre, à 19h30, au Grand théâtre de la Maison de la culture. Les tickets sont en vente sur le site ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour de Faa'a, Punaauia, Arue et Taravao ainsi qu'à Radio 1.



Anne Roumanoff, connue pour ses robes rouges et sa célèbre expression “On ne nous dit pas tout”, s'est révélée dans l'émission de radio de France Inter Rien à cirer, présentée par Laurent Ruquier dans les années 90, avant d'exploser au grand public en 2007 en devenant chroniqueuse de l'iconique émission Vivement dimanche prochain, animée par Michel Drucker.

Un spectacle d'“expérience” En effet, avec ce nouveau spectacle, l'artiste française tente de faire rimer maturité et curiosité dans une interprétation “déconstruite” d'une femme expérimentée qui rêve justement de se “reconstruire”. Elle porte ainsi un regard narquois et joyeux sur les grandes transformations de notre société telles que l'évolution de la langue, des comportements, des métiers... Les spectateurs seront ainsi transportés dans l'univers de l'humoriste où contes de fées revisités, poèmes moqueurs, commentaires acerbes sur l'actualité et personnages hauts en couleur s'entremêleront pour le plus grand bonheur des plus petits comme des plus grands.

