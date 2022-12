Anavai met en lumière les projets associatifs

Tahiti, le 9 décembre 2022 - La fondation Anavai a organisé un speed dating un peu particulier, jeudi soir dans les locaux de la Polynesian Factory. Son but : faire connaitre au grand public les projets de plusieurs associations de quartier dans le domaine solidaire.



Mettre en relation des entreprises et des particuliers avec des associations pour favoriser la connexion, c ’ est le principe du speed dating qu ’ a organisé la fondation Anavai jeudi soir. Dans les locaux de la Polynesian Factory à Pirae, la fondation a mis en place une soirée où l ’ objectif était de faire connaitre les différents projets associatifs.



Sous le thème de la solidarité



Quoi de mieux pour débuter une soirée que de participer à un speed dating pour briser la glace entre le public et les associations ? C ’ est donc ainsi, regroupées sous des cabanons à thèmes – protection des animaux, solidarité, jeunesse, protection de l ’ environnement et handicap – que les associations ont pu évoquer leurs avec les visiteurs de la soirée. Elles avaient 10 minutes pour présenter et détailler leur projet. “Chaque mairie a choisi une association de quartier que nous aidons”, explique Vaheana Chong, la directrice de la fondation Anavai.



Pour la présidente de l ’ Union des femmes francophones d ’ Oceanie (UFFO) qui présentait son projet de distributeur de lingette hygiénique gratuite dans les collèges et lycées, avoir recours à Anavai permet d ’ avoir accès à “une plateforme, une visibilité, que nous ne possédons souvent pas” : “Recueillir des dons, on sait faire ; mais avec leur aide on rend notre projet plus accessible au grand public. Cela permet une meilleure cohésion sociale et un gain de temps fantastique.” La représentante de l ’ association A toro te rima, confirme ces propos tout en approuvant la fiabilité financière de la fondation : “Nous recevons 100% des fonds que récupère Anavai pour un projet : il n ’ y a aucun financement caché sur le dos des associations.”



Une plateforme de financement participatif pour les associations



Anavai est une plateforme de crowdfunding, c ’ est-à-dire de financement participatif. Elle aide les associations à lever des fonds pour des projets précis. “Notre objectif est vraiment d ’ aider au mieux les associations qui viennent nous voir”, explique Vaheana Chang. “Pour cela, nous organisons bien sûr des levées de fonds, sur une période de 3 mois en moyenne, mais nous proposons également de former les associations, notamment sur la gestion des papiers administratifs ou pour leur communication.”



La fondation Anavai est un modèle économique qui part de deux constats forts, comme l’explique sa directrice : “On s ’ est rendu compte que les différentes actions menées sur le territoire manquaient cruellement de moyens et d ’ un autre côté, on a aussi fait le constat que même si les gens souhaitaient faire des dons, le manque d ’ informations autour des différents projets les en dissuadait.”