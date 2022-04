Amoroa Atiu domine Tuki Reid dans le main event du TXTA 2

Tahiti, le 17 avril 2022 – La deuxième soirée de MMA amateur (TXTA 2), organisée par Tahiti Xtrem Art s'est tenue, samedi, à Mahina. 12 combats au programme avec comme point d'orgue le main event opposant dans la catégorie des super-lourds (+ 120 kg), Amoroa Atiu à Tuki Reid. Une confrontation dominée par Atiu désigné vainqueur par décision unanime des juges.



Une nouvelle page du MMA polynésien s'est écrite, samedi à Mahina, avec la deuxième soirée de combat amateur organisée par Bernard Di Rollo et son association Tahiti Xtrem Art. Comme pour la grande première en juin dernier, 12 combats étaient au programme d'une "fight card" composée par Henri Burns avec notamment un main event opposant Amoroa Atiu (Atiu Boxing Club) à Tuki Reid (Tahitian Top Team) dans la catégorie des super-lourds.

Une deuxième victoire pour Ariihei Lehartel et Vahitu Tapare Mais avant le clou du spectacle, 11 combats ont donc ouvert l'appétit du public qui s'est une nouvelle fois déplacé en nombre pour assister à cette deuxième soirée. Certains combattants retrouvaient également l'octogone à commencer par le jeune taekwondoïste, Ariihei Lehartel. Ce dernier s'est offert une deuxième victoire en autant de combat en dominant cette fois-ci sur décision des juges, Teaonui Urvoy.



Comme Ariihei Lehartel, Vahitu Tapare qui avait également ouvert son palmarès par une victoire en juin dernier, a signé, samedi, un deuxième succès dans l'octogone polynésien en prenant le meilleur sur Toofa Natua. Grégory Charles était aussi en quête de sa deuxième victoire, mais le protégé de Keoni Terorotua, à l'issue d'un combat où il a été le plus entreprenant, s'est finalement incliné à l'issue des trois rounds par décision des juges aux dépens de Taramu Tinirau.



Si certains combattants ont déjà pu valider leur deuxième victoire en MMA, d'autres revenaient, samedi, dans l'octogone pour espérer décrocher un premier succès dans leur carrière. C'étaient les cas du surfeur Lorenzo Avvenenti et du bien nommé Rayden Mooarii. Et à l'issue d'un combat équilibré, les juges n'ont pas été en mesure de désigner un vainqueur, s'accordant sur une égalité partagée (deux juges donnaient vainqueur Avvenenti et deux autres Moarii).

Tauraatua et Nuifau expéditifs Et pour assister au premier TKO (KO technique ou arrêt de l'arbitre), il a fallu patienter jusqu'à la neuvième confrontation opposant Enoha Tauraatua et Raihau Tevahitua. Avant le terme de la première reprise et après une série de crochets et un dernier uppercut, Tauraatua faisait vaciller Tevahitua qui allait au tapis. Le combat a immédiatement été arrêté par l'arbitre donnant donc la victoire à Tauraatua, sociétaire de Sphere MMA.



Mais le combat de plus rapide de la soirée est à mettre à l'actif du champion de boxe et muay thai, Terii Nuifau, 40 ans. En à peine 20 secondes, le combattant licencié à Black House Tahiti allait envoyé au tapis Thierry Bonnet. Nuifau a ensuite enchainé avec quelques coups au sol, avant d'être stoppé par l'arbitre et d'être déclaré vainqueur.

Amoroa Atiu dominant Une parfaite mise en bouche donc avant le main event de la soirée opposant dans la catégorie des super-lourds, Amoroa Atiu et Tuki Reid. Une opposition de style entre un pur boxeur, Atiu, et un spécialiste du combat au sol, avec le sociétaire de la Tahitian Top Team. Le combat a vu le striker pendre l'avantage sur le grappler avec les deux premières reprises dominées dans les grandes largeurs par Amoroa Atiu et ses coups de poids et low-kick surpuissants. "J'ai essayé de gérer mon combat du mieux que j'ai pu. Je vais honnête je ne suis pas du tout bon au sol", a déclaré Atiu. "Après je savais que j'avais l'avantage au striking. Mais ce combat m'a fait réfléchir et pour les prochains combats il ne faudra pas négliger ce travail au sol."



Dans le troisième round, Tuki Reid allait enfin réussir à emmener le combat au sol, mais sans véritablement prendre l'avantage sur son adversaire. Et logiquement à l'issue des trois reprises Amoroa Atiu, natif de Bora Bora, était désigné vainqueur par décision unanime. Une conclusion parfaite pour cette deuxième soirée de MMA au fenua. Rendez-vous désormais en juillet pour les premiers championnats de Polynésie de MMA.

Les résultats de la soirée U18

Ariihei Lehartel (Black House Tahiti) bat Teaonui Urvoy (Moorea MMA) par décision



U20

Peva Teauroa (Red Kings MMA) bat Haavini Atiu (Atiu Boxing Club) par décision



Séniors

Michael Emery (Black House Tahiti) bat Teariki Hio (Te Aro MMA) par décision



Kaimana Terorotua (Te Aro MMA) bat Vaituarii Malfatti (Kea Jiujitsu) par décision



Taramu Tinirau (Huahine Xtrem Arts) bat Gregory Charles (Te Aro MMA) par décision



Rowan Taurei (Central Olympic) bat Moehau Dimier (Te Aro MMA) par décision



Ariimana Lehartel (Black House Tahiti) Shawn Lihault (Te Aro MMA) match nul



Lorenzo Avvenenti (Te Aro MMA) Rayden Moarii (Tahitian Top Team) égalité partagée



Enoha Tauraatua (Sphere MMA) bat Raihau Tevahitua (Ataaroa MMA) par TKO



Vahitu Tapare (Vaitotia Nui Fighting) bat Toofa Natua (Sphere MMA) par décision



Terii Nuifau (Black House Tahiti) 40 ans bat Thierry Bonnet (Ataaroa MMA) par TKO



Main event (super-lourds)

Amoroa Atiu (Atiu Boxing Club) bat Tuki Reid (Tahitian Top Team) par décision

