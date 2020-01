Amendes requises contre le thonier chinois pollueur

Est-ce une nouvelle politique pour La Fape d’attaquer en justice ceux qui polluent et nuisent à l’environnement ?



« Cela fait déjà plusieurs années que nous sommes agréés et théoriquement, ce statut d’agrément qui nous a été donné par l’Etat nous permet de demander des dommages. Nous avons porté plainte dans le passé et cela n’a jamais abouti. Nous avons désormais envie de passer à la vitesse supérieure et d’attaquer ceux qui polluent, et notamment les entreprises. Le souci est que nous n’avions aucun moyen de poursuivre mais aujourd’hui, deux avocats nous ont spontanément proposé leur aide. Nous commençons par cette première affaire mais nous continuerons ensuite. »



"Doit-on vous attendre dans des dossiers tels que celui du scandale environnemental des bonbonnes toxiques ?"



« Bien sûr, nous nous constituerons partie civile dans ce dossier comme dans celui portant sur les sacs en plastique retrouvés à Tahiti et aux Marquises. »