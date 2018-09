Amendes et sursis pour les voleurs de carburant sous douane

PAPEETE, le 11 septembre 2018 - Le tribunal a condamné ce mardi sept individus pour le vol et le recel de 38 tonnes de carburant dans un entrepôt de la Société tahitienne de dépôt pétrolier (STDP) entre août 2017 et avril 2018. Parmi ces individus se trouvaient un employé et un vigile de l’entreprise qui ont été respectivement condamnés à huit et six mois de prison avec sursis.



Le 1er mars 2018, dans le cadre d’une opération de contrôle de la zone portuaire, les agents des douanes de la brigade Papeete port interceptent un véhicule à l’arrière duquel ils trouvent des fûts de carburant. Les deux individus qui se trouvent à bord du petit camion, un employé de la STDP et son complice, reconnaissent qu’ils ont volé le carburant dans un dépôt pétrolier « sous douane » du port. L’enquête démontre rapidement que ces deux individus avaient acheté le silence du vigile de la STDP et qu’ils se livraient à ces vols depuis plusieurs mois. Quatre autres individus, qui rachetaient le carburant volé, avaient également été mis en cause.