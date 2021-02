Aménagement des modalités d’importation des chiens et des chats

Tahiti, le 10 février 2021 - Actuellement, au départ de la métropole, l’examen approfondi pour l'importation en Polynésie des chiens et des chats ne peut se faire sur le site de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle par les vétérinaires officiels. Afin de tenter de remédier à cette problématique, la Direction de la biosécurité travaille avec son homologue métropolitain à la mise en place d’autres protocoles de certification.



Les conditions réglementaires applicables pour l’importation en Polynésie française des chiens et des chats précisent plusieurs conditions de santé et de vaccination, notamment que les animaux soient exempts de parasites susceptibles de véhiculer des maladies transmissibles à l’homme ou impactant nos élevages.



Mais actuellement, au départ de la métropole, l’examen approfondi ne peut se faire sur le site de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle par les vétérinaires officiels. Les voyageurs sont alors contraints de recourir à une mise en station de quarantaine de leurs animaux dans les quatre jours précédant le départ vers la Polynésie française, les animaux y étant isolés jusqu’à leur chargement.



Pour tenter de remédier à cette problématique, la Direction de la biosécurité (DBS) travaille avec son homologue métropolitain (la Direction générale de l’alimentation) à la mise en place d’autres protocoles de certification, indique le conseil des ministres dans son compte-rendu, communiqué mercredi.



Le but étant d’offrir aux usagers un panel de plusieurs prestations à l’export, tout en gardant les garanties sanitaires des animaux importés en Polynésie française. En 2020, tous les transitaires spécialisés dans le fret animalier à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ont ainsi été contactés. L’objectif étant la mise à disposition d’un local sur le site afin de faire effectuer par un vétérinaire privé, habilité, l’examen des animaux au moment de leur chargement.



Dans un deuxième temps, si la mise en œuvre de ce protocole est satisfaisante, une extension aux aéroports de province dotés de locaux d’examen des animaux, pourra être envisagée.