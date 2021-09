Allocution commune État-Pays sur les restrictions sanitaires ce jeudi

Tahiti, le 15 septembre 2021 – Le président du Pays et le haut-commissaire prévoient une allocution commune ce jeudi à 11 heures depuis la résidence du représentant de l'État en Polynésie française, pour annoncer l'évolution des restrictions sanitaires prévues jusqu'à dimanche soir.



On sera fixé ce jeudi à 11 heures sur l'évolution des restrictions sanitaires en Polynésie française. Le haut-commissaire Dominique Sorain et le président du Pays Édouard Fritch ont prévu une nouvelle allocution commune en fin de matinée à la résidence du représentant de l'État à Papeete pour annoncer les nouvelles modalités d'application des restrictions liées à l'épidémie de Covid au fenua. Depuis près de quatre semaines, un confinement est appliqué en semaine et le week-end, couplé à un couvre-feu, avec fermeture des écoles et des commerces non essentiels. Une situation qui n'évoluera qu'en fonction des chiffres de l'épidémie, orientés à la baisse depuis deux semaines.