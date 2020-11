Allgower Maruae et son rêve paralympique

Evidemment avec une expérience encore minime de la rame, Allgower Maruae ne brillera pas à l'occasion de ces mondiaux de va'a vitesse. "Pendant ma série je n'arrivais pas à aller tout droit avec ma pirogue et je voyais les autres filer dans leur couloir", sourit l'athlète.



Malgré cette petite déconvenue, il en faudra plus pour le décourager. Ce dernier va continuer à s'entrainer et à peaufiner sa technique. "Je me suis fait faire une rame spéciale avec un "T" plus large. Cela me permet de mieux tenir la rame avec ma main handicapée", explique l'athlète. Et en août 2019, l'athlète participe aux championnats du monde de paracanoé, organisés à Szeged, en Hongrie, par la fédération internationale de canoé (ICF).



Sur 200 mètres la performance n'est pas encore au rendez-vous puisque le Tahitien terminera dernier de sa série à huit secondes du vainqueur. "J'ai pu mesurer le chemin qui me reste à parcourir pour être au niveau des meilleurs", a relativisé l'athlète qui vise désormais les Jeux paralympiques de Tokyo en 2021 où le va'a sera au programme.



Objectif 50 secondes sur 200 mètres



Au cours des derniers mois, Allgower s'est donné les moyens de ses ambitions. Musculation en salle aux aurores avant de se rendre au travail, séances de rames quotidiennes en fin de journée dans son nouveau club de Tahiti Toa à Arue avec Tamatoa Perez pour peaufiner sa technique et son coup, le 'aito s'acharne à l'entrainement pour espérer rentrer en équipe de France.



"A l'Open de France, prévu en mars 2021, il faudra au moins faire un chrono qui se rapproche des 50 secondes sur 200 mètres pour espérer rentrer dans l'équipe", confie le champion. "Je m'entraine tous les jours avec des rameurs valides et eux aussi me poussent dans mes retranchements. Quand on sort en V1 j'essaye d'aller les chercher et j'ai vu ma progression. Et dès qu'il y a une course aussi le week-end je m'aligne, même s'il n'y a pas tout le temps de parcours pour les parava'a, ce que je trouve très dommage. Je fais le parcours des valides et j'essaye de rester au contact des meilleurs."



Sur les courses qui ont proposé un parcours parava'a, Allgower l'a à chaque fois emporté. C'était au Te 'Aito Manihi et à la Ihilani Va'a. La preuve qu'il est en effet en pleine progression.