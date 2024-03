Allemagne: au moins cinq morts dans l'accident d'un car sur une autoroute

Berlin, Allemagne | AFP | mercredi 27/03/2024 - Au moins cinq personnes sont mortes dans l'accident d'un car sorti de l'autoroute mercredi matin, près de Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, a indiqué à l'AFP la police.



"Le car est sorti de la route et s'est renversé", selon la même source qui a également fait état de plus d'une douzaine de blessés parmi les passagers du bus.



L'accident s'est produit vers 09h45 locales (08h45 GMT).



"L'autocar, qui était parti de Berlin pour Zurich (Suisse) avait à son bord 53 voyageurs et deux chauffeurs", a déclaré à l'AFP la société allemande Flixbus qui opérait le véhicule.



"Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues", a-t-elle continué, dans son courriel à l'AFP, assurant "coopérer avec les autorités et les services de secours".



Des photos diffusées dans les médias montraient le véhicule couché sur le côté près d'une rangée d'arbres.