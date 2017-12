Allemagne: 41 blessés dans la collision entre deux trains

Berlin, Allemagne | AFP | mercredi 05/12/2017 - Quarante et une personnes ont été blessées dans la collision entre deux trains survenue mardi soir près de Düsseldorf dans l'ouest de l'Allemagne, ont indiqué mercredi matin les pompiers, communiquant un bilan définitif.

Parmi les blessés de cet accident dont la cause reste encore indéterminée, sept souffrent de blessures importantes et un est dans un état grave. Un précédent bilan faisait état d'une cinquantaine de blessés.

En tout, 173 personnes voyageaient dans ce train d'une compagnie privée britannique lorsqu'il est entré en collision avec un train de marchandises à l'arrêt de la compagnie nationale de fret DB cargo.

Le conducteur du train de passagers a sans doute évité une catastrophe plus grave encore en parvenant à stopper son convoi avant qu'il ne s'encastre complètement dans le train de marchandises.

Il "a remarqué un obstacle sur la voie et a activé immédiatement le freinage d'urgence", sans pouvoir éviter complètement la collision, avait signalé le porte-parole de la compagnie concernée, National Express, Marcel Winter, selon l'agence de presse allemande DPA.

"Nous avons eu une chance énorme", avait-il ajouté. "Cela aurait pu être beaucoup plus grave", selon lui.

Le conducteur n'a pas été blessé, selon la police.

Les pompiers avaient diffusé sur Twitter des photos d'un train blanc avec de larges bandes bleues accidenté, dont l'avant était encastré légèrement dans un wagon de marchandises. Le train avait en partie déraillé sous la violence du choc.

L'accident est survenu vers 19H30 locales (18H30 GMT). Des passagers ont évoqué "un énorme choc" et un freinage d'urgence.

La collision s'est produite près de Meerbusch-Osterath, dans l'Etat régional de Rhénanie du Nord-Westphalie, le plus peuplé d'Allemagne, selon un communiqué de la Deutsche Bahn.

Le train de passagers assurait une liaison régionale entre Cologne et Krefeld tandis que le convoi de marchandises devait relier Rotterdam, aux Pays-Bas.

Le train de passagers appartient à la compagnie britannique National express, qui exploite depuis fin 2015 deux lignes régionales en Rhénanie du Nord-Westphalie.

Le plus grave accident de train de l'histoire récente en Allemagne remonte à 1998 à Eschede dans le nord du pays, où 101 personnes avaient trouvé la mort lors du déraillement d'un train à grande vitesse, un ICE allemand.