Allemagne: 250.000 personnes manifestent à Cologne pour la paix en Ukraine

Cologne, Allemagne | AFP | lundi 28/02/2022 - Quelque 250.000 personnes ont défilé lundi dans les rues de Cologne où la parade du traditionnel Carnaval s'est transformée en mobilisation contre la guerre en Ukraine, selon la police et les organisateurs.



Cette manifestation pour la paix a été organisée en remplacement de l'habituel défilé du lundi des Roses, point culminant du plus célèbre Carnaval d'Allemagne, qui avait été annulé en raison de l'épidémie de coronavirus.



Les organisateurs ont comptabilisé "plus de 250.000" participants.



Nombre d'entre eux avaient troqué les déguisements bariolés contre des tenues bicolores bleu et jaune, couleurs du drapeau ukrainien.



"Make love, not war", "Stop Poutine" ou encore "Non à la guerre" étaient écrit sur plusieurs panneaux brandis par des manifestants.



Plusieurs chars de carnaval étaient également à l'effigie du président russe Vladimir Poutine et le tournaient en dérision.



L'un d'eux en faisait une caricature avec un marteau dans la main et un texte écrit en toutes lettres "le bon vieux temps", référence au régime autoritaire de l'ex-Union soviétique.



Un autre char avec une colombe de la paix transpercée par un drapeau russe éclaboussé de sang était également bien visible lors du défilé.



Une minute de silence a été observée pendant cette marche, qui, selon les organisateurs, visait à envoyer un "signal fort contre les combats en Ukraine".



Cette manifestation à Cologne survient au lendemain de plusieurs rassemblements à travers le monde qui ont mobilisé des centaines de milliers de personnes pour condamner l'invasion de l'Ukraine par les forces armées russes.



Rien qu'à Berlin, la police avait estimé la participation à au moins 100.000 personnes, les organisateurs avançant même le chiffre de 500.000 participants.