Allan Poilvet, la crème de la crème des apprentis

Et dans le panier, Angia, Allan et Manate ont trouvé du poulet non vidé, des cous de poulet, trois poireaux, 200 gr de carottes, 150 gr de pointes d’asperges, 100 gr de petits pois écossés et bien d'autres choses encore… Bref, tous les ingrédients pour réaliser avec beaucoup de dextérité et forcément de créativité des mousselines de volaille, une gelée de consommé aux légumes de saison. Sans oublier que les mousselines devaient être moulées de la forme de leur choix et déposées sur un décilitre et demie de gelée de consommé agrémentée de légumes et dressée en assiette calotte blanche non siglée.

Du côté du dessert, au menu de cette finale régionale crèmes viennoises, coulis de pomme vanillée. Et forcément les crèmes devaient être démoulées sur quatre assiettes, sinon c'était trop facile et le coulis forcément servi en saucière blanche à part.

Et à ce jeu gastronomique, c'est Allan Poilvet, qui n'en est pas à son coup d'essai, déjà vainqueur d'autres prix, qui s'est qualifié pour régaler les jurys métropolitains en septembre.