Alexia Durand, embarquée dans l'aventure des Bricoleurs de Tahiti

TAHITI, le 10 décembre 2020 - Sollicitée par Bertrand Leblanc, Alexia Durand participe à l’organisation des ateliers des Bricoleurs de Tahiti. Ces ateliers accueillent depuis le 1er juillet celles et ceux qui souhaitent apprendre à bricoler. Un concept qui rencontre un franc succès.



Le premier atelier a eu lieu le 1er juillet. Il a permis aux participants d’apprendre à fabriquer une jardinière en bois. Depuis, des ateliers sont proposés de plus en plus régulièrement. La demande est forte.



" Bertrand Leblanc, qui a eu l’idée de ce service, m’a contactée il y a un an et demi ", se rappelle Alexia Durand.



Lui, avait fait état de la demande, il connaît le secteur, les professionnels, il est en mesure d’assurer l’animation pour partager ses connaissances. Alexia Durand, elle, était en mesure de gérer l’organisation, la communication, les inscriptions…



Elle a un master en gestion du management dans l’hôtellerie. Un secteur dans lequel elle a longtemps travaillé.



Devenue maman, elle a souhaité changer de domaine. Elle a ouvert en 2014 Le P’tit café à Punaauia. Une sorte de café-poussette qui permettait aux parents de se retrouver tout en gardant un œil sur leurs enfants. Le P’tit café, qui n’a pu rester dans le lieu où il était né, est devenu nomade.



Puis sont arrivés Les P’tits ateliers, en 2015. Avec son équipe de patentés, elle accueillait les enfants sur des événements, proposait des activités aux tout-petits.



Multitâche, Alexia Durand a également donné des cours d’art plastique dans des écoles privées hors contrat.



Elle songe, entre autres idées, à rouvrir Le P’tit café. " Ce qui me plaît, c’est quand il y a tout à faire, c’est de créer et monter des choses qui n’existent pas ." Elle a donc bien apprécié la sollicitation de Bertrand Leblanc.



Apprendre les bases du bricolage



Les Bricoleurs de Tahiti acceptent les participants de tout âge, à partir de 15/16 ans. " On voit des adolescents comme des grands-parents qui viennent pour différentes raisons et avec différentes idées ."



Les participants ont toutefois ceci en commun qu’ils sont à la recherche d’un endroit sûr, encadré et équipé pour apprendre. Certains, habiles, attendent des conseils particuliers, pointus, techniques.



D’autres, parfois maladroits, sont à la recherche d’une plus grande confiance en soi. Il n’est pas donné à tout le monde de prendre en main une perceuse par exemple, de s’approprier scie circulaire, ponceuse et marteau.



" On peut trouver plein de tutos sur internet, mais on a tous besoin de manipulation un jour ou l’autre. " Les formateurs des Bricoleurs de Tahiti sont là pour rassurer, montrer le chemin, encourager.



Déboucher un évier, changer un fusible, construire une jardinière, une tête de lit, un sapin… Apprendre les bases de l’électricité, de la plomberie, de la soudure… Tout est possible. " On étoffe l’offre en fonction des demandes. "



Des demandes de cours particuliers ont été émises, les comités d’entreprise s’intéressent à l’offre des Bricoleurs de Tahiti.



La mécanique et la soudure pourraient venir étoffer la palette des thèmes ateliers. Les ateliers prévus à un rythme mensuel, reviennent désormais toutes les deux semaines et pourraient devenir hebdomadaires.



" L’idéal, à terme, serait d’avoir notre propre espace où nous pourrions laisser nos outils en permanence et surtout où nous pourrions proposer des formations en semaine sur plusieurs jours ."



L’aventure continue, elle est amenée à évoluer pour répondre au plus près à la demande.