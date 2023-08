Alex Vanfau, le danseur entrepreneur

TAHITI, le 9 août 2023 - Informaticien de formation, Alex Vanfau est un passionné de danse. Il a cofondé, avec son amie Herevai Hoata, la boutique Ori Tahiti Supply. Costumiers, danseuses et danseurs, amateurs et professionnels y trouvent tout le nécessaire pour fabriquer des costumes et accessoires. Le succès est déjà au rendez-vous, moins de trois semaines après l’ouverture. Découvrez, à cette occasion, le parcours d’Alex Vanfau.



Ori Tahiti Supply est une nouvelle boutique qui a ouvert ses portes il y a quelques jours à Pirae. Il s’agit d’un grossiste en matériaux d’artisanat locaux. C’est une première sur le territoire. Pourtant, elle répond à un besoin permanent et évident. Son cofondateur, Alex Vanfau, s’étonne : “ Je sais que certains y ont pensé. J’ai moi-même commencé à réfléchir à la question en 2014, il y a donc presque dix ans ! Depuis, personne ne s’est lancé dans cette aventure ! ”



Les fondateurs de Ori Tahiti Supply (Alex Vanfau et son amie Herevai Hoata aujourd’hui en boutique) visent plusieurs objectifs. Dans leur espace de vente, ils proposent au détail des coquillages, des graines, des more, du nī’au, du kere, du pae’ore… autant de produits qui permettent la confection de costumes et accessoires. Ils sont vendus au poids pour permettre aux clients de repartir avec la juste quantité de matériaux. Lesquels, à l’exception des plumes, sont des produits locaux. Le couple se fournit principalement dans les îles : Rapa, Rangiroa, Huahine, Raiatea, les Australes…

En plus, Ori Tahiti Supply rachète les costumes déjà existants. Ils sont remis à la vente (un système de dépôt-vente est possible) ou démontés pour récupérer les éléments. Costumes, mobiliers (comme deux chaises Pomare, des pē’ue…) et instruments de musique sont par ailleurs mis à la location le temps d’un spectacle, d’une soirée, d’un mariage ou d’un shooting photo. Un espace de la boutique a été aménagé en atelier et équipé (machines à coudre, à percer les coquillages…) pour permettre aux créateurs d’imaginer des costumes sur place.



Le magasin s’adresse au monde de la danse local. Ainsi, costumiers, danseuses et danseurs n’ont pas à multiplier les trajets pour rassembler les éléments dont ils ont besoin. Il s’adresse également aux passionnés étrangers. Alex Vanfau le constate déjà. Des commandes à expédier ont déjà été validées. “ On est très agréablement surpris de l’accueil que reçoit notre projet ”, indique l’entrepreneur. “ C’est toujours un peu stressant de monter une entreprise, j’en ai déjà l’expérience. Mais j’ai osé étant sûr que le concept allait marcher. ” Cette certitude n’est pas sans fondement. Alex Vanfau, informaticien de formation, évolue dans le monde de la danse depuis 2007. Il baigne dans cet univers depuis plus de quinze ans. Il connaît donc les besoins et habitudes des acteurs qui le composent.



“Chez les jeunes, c’était tendance à l’époque”



Alex Vanfau est né en 1981 à Tahiti. Il a suivi toute sa scolarité sur l’île : primaire, collège et lycée. Son baccalauréat en poche, il a quitté le territoire. “ On était au début des années 2000, je n’avais pas d’idée de profession particulière. Une seule chose était sûre, je cherchais quelque chose en rapport avec l’informatique. Chez les jeunes, c’était tendance à l’époque .” Il a pris la direction de l’archipel de Hawaii. À Honolulu, il s’est inscrit au Heald College, une école privée qui forme aux nouvelles technologies et où il a étudié entre 2000 et 2003. “ Je me suis orienté en informatique réseau ”, précise Alex Vanfau. Fin 2003, il était de retour au fenua.



Il a travaillé en tant qu’administrateur de système réseau dans un hôtel de la côte est qui venait d’ouvrir puis pour une entreprise de la ville. “ Ensuite, j’ai continué ma voie .” Il a fait de la prestation de services pour différentes entreprises jusqu’en 2017. Cette année-là, il a fondé sa propre entreprise. Cette dernière existe toujours, elle est chargée de s’occuper de la maintenance informatique de différentes sociétés. Elle compte désormais six salariés et continue à recruter. “ Lorsque je l’ai fondée, je croyais fermement au projet, il a fonctionné .” En parallèle, il s’est investi dans le monde de la danse.



La danse, un défi



Alex Vanfau n‘a jamais pris de cours de danse. Il a démarré en 2007 “ pour le fun et pour relever un défi avec des copains ”. Le groupe d’amis s’est mis en tête de participer à un Heiva i Tahiti. En janvier ou février 2007, il a donc rejoint Toa Reva, la troupe de Manouche Lehartel. “ J’ai testé, ça m’a plu .” Il a fait une pause de quelques mois puis est reparti pour un deuxième Heiva en 2009 avec Kei Tawhiti. “ J’ai vraiment commencé à aimer ça .”



Il a ensuite intégré la base de Tahiti Ora dirigée par Tumata Robinson, assurant les shows dans les hôtels pendant au moins dix mois puis, en 2012, il a gagné les rangs de O Tahiti E de Marguerite Lai. Au fil du temps, en près de onze an (il est toujours avec cette troupe), il a accepté de plus en plus de responsabilités. “ J’ai pu évoluer et je suis très reconnaissant des opportunités qui m’ont été proposées .” De danseur, il est devenu ra’atira tiatia en passant par responsable du groupe des garçons. Il a également accepté le poste de trésorier. En 2015, il a gagné le titre de Mister Mini-Heiva et, en 2019, s’est présenté au titre de meilleur danseur sur To’ata. Avec l’ouverture de Ori Tahiti Supply, il va lever le pied. “ Sans pour autant arrêter complètement la danse ! ” Il envisage par exemple de participer au Hura Tapairu avec un ami qui fonde sa troupe. “ J’aimerais participer au lancement .”





Hula Aloha Supply



L’idée de créer une plateforme dédiée aux costumes traditionnels et à l’artisanat remonte à 2014. “ J’étais à Hawaii, en vacances, et je suis tombé sur une boutique appelée Hula Aloha Supply. Je me suis dit que c’était très exactement le genre de chose qu’il nous fallait à Tahiti, là où le ‘ori tahiti est né ! ” L’idée a germé, elle a trotté, elle est restée dans un coin de sa tête. “ Cette année, je me suis dit : ‘il faut se lancer’ .”



En avril, Alex Vanfau a créé l’entreprise, réglé l’aspect administratif, trouvé un local et débloqué les fonds. “On avance sur fonds propres”, précise-t-il. La boutique Ori Tahiti Supply a été inaugurée le dimanche 23 juillet, après le Heiva i Tahiti. “ Je n’ai pas pu faire les deux en même temps, gérer le concours de danse et l’ouverture de la boutique ”, précise Alex Vanfau, inscrit au concours avec O Tahiti E. “ J’avais prévu un mois creux pour le démarrage, mais en réalité, nous avons du passage et des commandes. Les gens sont très enthousiastes ”, se réjouit-il.



Dans les temps à venir, Ori Tahiti Supply exposera les goodies, tricots et pareu des différents groupes. La boutique pourrait aussi proposer des cours pour apprendre par exemple à confectionner des couronnes. Plus qu’un espace de vente, c’est un lieu de convergence et de rencontres des amoureux de la danse.



Pratique



FB : Ori Tahiti Supply

Tél. : 88 81 11 18



