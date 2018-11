Alès: une femme se rend après s'être retranchée dans une banque

Nîmes, France | AFP | jeudi 29/11/2018 - La femme qui s'était retranchée dans une banque d'Alès (Gard) jeudi matin, s'est rendue aux policiers du RAID à 13H45 et a été conduite en psychiatrie pour des examens, a-t-on appris de source proche du dossier.



La femme, qui menaçait de "tout faire exploser", n'avait en réalité ni bombe ni dispositif explosif sur elle, a précisé cette source. Elle tenait "un discours incohérent et décousu".

Elle s'était retranchée depuis 09H30 dans une agence LCL du centre-ville. Clients et personnel avaient pu s'enfuir.