Alertes au tsunami à Taïwan, au Japon et aux Philippines après un puissant séisme

Tahiti le 2 avril 2024. Un séisme sous-marin de magnitude supérieure à 7 s'est produit mercredi près de Taïwan, le plus puissant à frapper l'île depuis 25 ans, provoquant des alertes au tsunami à Taïwan, au Japon ainsi qu'aux Philippines.



Des vagues de trois mètres de haut sont redoutées à Okinawa, au sud-ouest du Japon. "Evacuez vers des zones en hauteur, ne faites pas demi-tour", a recommandé un présentateur de la chaîne publique japonaise NHK.

"Le tremblement de terre peut déclencher un tsunami qui affecterait Taïwan. Une alerte au tsunami est émise pour rappeler aux habitants des zones côtières de rester vigilants", ont aussi prévenu aussi les autorités taïwanaises.

Une alerte au tsunami a également été lancée plus tard aux Philippines, avec l'ordre d'évacuer le littoral dans 23 des provinces de l'archipel. La capitale Manille n'est pas concernée.

Le séisme a frappé tout près de la côte est de Taïwan juste avant 08H00 heure locale (09H00 heure japonaise, 00H00 GMT).

Sa magnitude a été estimée à 7,5 par l'Agence météorologique japonaise (JMA), à 7,4 par l'institut américain d'études géologiques (USGS) et à 7,2 par l'agence météorologique taïwanaise (CWA). Il a eu lieu à faible profondeur, selon ces agences.

Plusieurs répliques se sont succédé dans la même zone.

Le plus fort en 25 ans "Le séisme est proche de la côte et peu profond. Il est ressenti dans tout Taïwan et dans les îles voisines... C'est le plus fort depuis 25 ans, depuis le tremblement de terre de 1999", a déclaré aux journalistes le directeur du Centre sismologique de Taipei, Wu Chien-fu.

Un séisme de magnitude 7,6 avait alors fait 2.400 morts en septembre 1999, la pire catastrophe de l'histoire moderne de Taïwan.

"C'est certainement le plus gros que j'ai ressenti de ma vie et il a duré peut-être 30 secondes, même s'il m'a paru durer beaucoup plus longtemps", a raconté Phil Smith, un Britannique résidant à Taipei.

"J'ai entendu quelques sirènes de véhicules d'urgence mais il n'y a certainement aucune panique", a-t-il poursuivi.

Situés à la frontière de plusieurs plaques tectoniques, Taïwan et le Japon sont fréquemment touchés par des séismes. Pour limiter les risques autant que possible, les deux pays appliquent des normes de construction parmi les plus strictes au monde.

Au Japon, la catastrophe de Fukushima (nord-est) en mars 2011, qui a fait environ 20.000 morts et disparus, est encore dans toutes les mémoires.

Un séisme sous-marin de magnitude 9,0 avait entraîné un gigantesque tsunami sur la côte nord-est du pays, lequel avait aussi provoqué l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi, la pire catastrophe nucléaire depuis celle de Tchernobyl en 1986.

La péninsule de Noto, dans le centre du Japon, a par ailleurs subi un séisme de magnitude 7,5 le 1er janvier, qui a fait plus de 240 morts, notamment à cause de l'effondrement de nombreuses maisons anciennes en bois.

Rédigé par AFP le Mardi 2 Avril 2024 à 16:36 | Lu 737 fois