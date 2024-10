Alerte sur les risques liés aux produits de lissage pour cheveux contenant de l’acide glyoxylique

Tahiti le 22 octobre 2024. Quatre cas d’insuffisance rénale aiguë ont été recensés en France métropolitaine après l’application de produits dits « lissages brésiliens » contenant de l’acide glyoxylique. La Direction de la santé en Polynésie alerte les utilisateurs sur leur consommation.





L’acide glyoxylique est une substance chimique utilisée dans certains produits de cosmétique pour ses qualités d’agent lissant. Certains des produits disponibles chez les professionnels de la coiffure ou en vente libre en Polynésie française peuvent en contenir. Il est donc recommandé aux professionnels et aux consommateurs d’être vigilants et de vérifier attentivement la composition avant l’utilisation.



L’usage de cette substance n’est pas restreint à ce jour dans les produits cosmétiques. Néanmoins, une expertise est engagée au niveau de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).



Dans l’attente et par mesure de précaution, la vigilance concernant l’utilisation des produits lissants contenant de l’acide glyoxylique, reste de mise, et, compte-tenu du risque associé, il est déconseillé d’utiliser ces produits.



Les signes d’insuffisance rénale apparaissent quelques heures après l’exposition à l’acide glyoxylique inclus dans le produit. Ils se manifestent par des douleurs abdominales ou lombaires, des nausées et/ou des vomissements.



En cas d’apparition de tels symptômes, il faut consulter rapidement un médecin, en indiquant bien l’utilisation d’un produit de lissage. La prise en charge médicale rapide avec un traitement adapté a permis de guérir les personnes intoxiquées.



Au-delà d’une prise en charge rapide, la déclaration par le professionnel de santé contribuera à documenter le besoin d’encadrer l’usage de la substance dans ce type d’application.