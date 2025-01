Alerte enlèvement dans le Nord: le père toujours en garde à vue

Lille, France | AFP | mardi 21/01/2025 - Le père qui avait enlevé ses deux petits garçons lundi à Fourmies (Nord), déclenchant une alerte enlèvement, était toujours en garde à vue mardi après-midi, a déclaré le procureur d'Avesnes-sur-Helpe, Laurent Dumaine.



Lundi, vers 13H10, Nassim, deux ans et demi, et Mohammed, cinq ans, avaient été enlevés par leur père sur le parking d'un supermarché de Fourmies.



L'homme avait menacé la mère des enfants avec une arme blanche avant de prendre la fuite à bord d'un véhicule, a rapporté mardi le procureur dans un communiqué de presse.



La mère, équipée d'un téléphone "grave danger" depuis le 13 janvier, veille de la sortie de détention du mis en cause qui avait été condamné pour violences conjugales commises à son encontre, a immédiatement donné l'alerte.



Généralisé en France depuis 2014, le téléphone grave danger (TGD) est un téléphone portable remis à des victimes de violences conjugales qui sont en situation de grande insécurité. Cet outil leur permet d'alerter les forces de l'ordre de façon prioritaire.



Les militaires de la brigade de gendarmerie de Fourmies se sont rendus immédiatement sur les lieux et ont pris en charge la victime, a poursuivi le parquet d'Avesnes-sur-Helpe.



Une enquête a été ouverte, notamment pour "violences volontaires avec arme sur ex-conjoint ou concubin en présence de mineurs".



Malgré plusieurs perquisitions menées dans les environs de Valenciennes, les enfants et le père sont longtemps demeurés introuvables, a relaté le procureur. Aussi le parquet a décidé de déclencher le dispositif d'alerte enlèvement à 19H30.



Peu après, le véhicule du père a été localisé à Beuvrages, à quelque 80 kilomètres de Fourmies.



"Prévenu par un membre de sa famille et se sachant vraisemblablement recherché", l'homme a quitté un logement où il s'était réfugié avec ses enfants pour prendre la fuite.



Repéré par les enquêteurs, il a abandonné ses enfants, qui ont été alors secourus par les forces de l'ordre.



Le père, déjà condamné 14 fois, dont trois pour violences, a été finalement interpellé à 21H30 alors qu'il tentait de se cacher dans le jardin d'un particulier. Il avait été placé en garde à vue dans la foulée.



Les enfants, examinés par un médecin légiste, "ne présentaient aucune lésion physique ou trace de coup et paraissaient en bonne santé", selon le procureur.



Ils ont été remis à leur mère, prise en charge et orientée vers un nouveau logement, tenu secret, destiné aux victimes de violences intrafamiliales, a-t-il ajouté.