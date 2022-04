Alerte cyclonique dans le nord de la Nouvelle-Calédonie menacée par la dépression Fili

Nouméa, France | AFP | mardi 04/04/2022 - L’extrême nord de la Nouvelle-Calédonie a été placé en alerte cyclonique, en raison de la menace d’une dépression tropicale, nommée Fili, ont indiqué mardi les autorités.



Dans un communiqué, la sécurité civile a annoncé qu’à compter de 21 heures locales (12h00 à Paris), le petit archipel des Belep où vivent environ 900 d’habitants, dans l’extrême nord de la Nouvelle-Calédonie, passera en alerte cyclonique maximale de niveau 2. La population doit restée confinée à domicile tandis que toutes les activités sont interrompues.



Le reste du territoire est en pré-alerte cyclonique.



Devenue dépression tropicale forte dans la journée de mardi, Fili génère des vents pouvant aller jusqu’à 150 km/h en rafales ainsi que des pluies abondantes. Elle devrait passer à environ 180 km dans l'ouest de Bélep entre mercredi soir et jeudi matin, a indiqué Météo France-NC.



A Ouegoa, village au nord de la Grande-terre, 130 mm de pluie ont déjà été enregistrés au cours des dernières 24 dernières heures et une généralisation des « très fortes pluies » sur le Nord et la côte Est de la Nouvelle-Calédonie sont attendues à partir de mercredi.



Les autorités ont mis en garde sur les possibles débordements des cours d’eau alors que la Nouvelle-Calédonie est soumise depuis plusieurs mois à une pluviométrie exceptionnelle, due au phénomène climatique La Niña.