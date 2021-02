Alerte au tsunami: la Nouvelle-Zélande demande à la population de s'éloigner des côtes, l'Australie confirme un risque

"Nous nous attendons à ce que les régions côtières de Nouvelle-Zélande soient exposées à des courants inhabituellement forts et à une montée des eaux imprévisible", a déclaré l'agence de gestion des situations d'urgence. "Les personnes se trouvant en mer ou sur la côte doivent regagner l'intérieur des terres, s'éloigner des plages, du littoral, des ports et des estuaires", a ajouté l'agence."Tsunami confirmé," a indiqué dans un tweet l'Australian Bureau of Meteorology, ajoutant qu'il menaçait notamment l'île Lord Howe, à environ 550 kilomètres à l'est de l'Australie.D'après le bulletin N°5 publié par le centre d'observation des tsunamis U.S. Tsunami Warning System, des vagues de 0,3 à 1 mètres sont possibles sur les côtes des Fiji, Vanuatu et de la Nouvelle-Zélande. Des vagues de moins de 0,3 mètres peuvent également toucher plusieurs autres territoires du Pacifique, parmi lesquels la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna.Pour suivre les alertes du U.S. Tsunami Warning System, consultez le site : https://www.tsunami.gov/