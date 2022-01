Alerte au tsunami dans le Pacifique après l'éruption d'un volcan aux Tonga

Tahiti, le 15 janvier 2022 – Une alerte tsunami a été déclenchée dans le Pacifique après la violente éruption, vendredi, du volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Ha'apai aux large des îles Tonga. Une vague d'1,20 mètre a été observée à Nuku'alofa, la capitale du pays. Si cette alerte ne concerne pas la Polynésie, des montées des eaux ont notamment eu lieu aux Marquises.



Une éruption sept fois plus puissante que l'éruption précédente aux îles Tonga : Le volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Ha'apai est entré en éruption vendredi, provoquant ainsi une vague d'1, 20 mètres sur la capitale du pays, Nuku'alofa. Une alerte tsunami a ensuite été déclenchée pour de nombreux pays de la région dont la Nouvelle-Zélande et les îles Samoa.



Si la Polynésie française n'est pas actuellement concernée par cette alerte, des habitants des Marquises et de la côte est de Tahiti ont témoigné sur les réseaux sociaux de la montée des eaux dans la nuit de vendredi à samedi. Dans un communiqué diffusé samedi après-midi, le haut-commissariat indique qu'il a été alerté vendredi dans la soirée qu'un phénomène de type tsunami pourrait concerner la Polynésie française mais que "les hauteurs d'eau attendues sur les côtes ont été évaluées inférieures au seuil d'alerte des populations". "Le phénomène, s'apparentant à de fortes houles, a été observé dans un premier temps aux îles Sous-le-Vent puis aux îles du Vent, aux Marquises et aux îles Australes." Les hauteurs maximales constatées par les marégraphes sont de 40 cm à Hiva Oa, 55 cm à Huahine et 60 cm à Nuku Hiva.