Alerte à la neige de la Bretagne au Grand Est, grand froid dans le nord

Rennes, France | AFP | mardi 09/02/2021 - Météo-France a placé mardi 31 départements en vigilance orange "neige-verglas" allant de la Bretagne au Grand Est, quatre en vigilance "grand froid" dans le nord et trois en "crue", après l'arrivée d'une perturbation neigeuse.



Concernant la neige, le dernier bulletin de Météo-France étend la vigilance orange à la Bourgogne, la Franche-Comté et au Grand-Est, tandis que les cumuls en Bretagne ont été revus à la baisse. La vigilance orange "grand froid" a été étendue à la Picardie.



Les précipitations neigeuses sont en cours sur toute la Bretagne, associées à des pluies vers la façade atlantique. La neige tient au sol dans les terres mais reste pour l'instant "en quantité très faible (inférieure à 1cm)", précise Météo-France.



"Aucun incident n'est à déplorer", a indiqué la préfecture de Bretagne dans un communiqué. Cinq zones de stockage de poids-lourds ont été ouvertes, et accueillent 268 poids-lourds, après les restrictions de circulation mises en place pour les camions de plus de 7,5 tonnes. L'interdiction de circulation pour ces véhicules a été étendue à de nouvelles routes dans l'après-midi, et concerne également la Manche. Une centaine de camions poids-lourds étaient immobilisés notamment près Ploërmel (Morbihan), a constaté un photographe de l'AFP. Les autocars sont en revanche autorisés à circuler jusqu'à 19H00 pour permettre aux usagers de rentrer chez eux.



La suspension des transports scolaires, décidée pour la journée de mardi en Bretagne, a été prolongée pour mercredi, a annoncé la Région.



La perturbation en place sur la Bretagne doit progressivement gagner l'est, où elle donnera lieu à des chutes de neige, précise Météo-France. En Bretagne, 1 à 3 cm sont attendus, et 5 cm à 10 cm dans le nord du Finistère et dans les Côtes-d'Armor. En Normandie, autour de 3 cm et 7 à 10 cm sont annoncés localement sur le relief.



Quelques flocons ont commencé à tomber localement sur le Centre et le bassin parisien, ainsi que dans le Grand Est. Il est prévu 2 à 7 cm du nord au sud de l'Ile-de-France, 8 à 10 cm très localement sur le sud, 10 à 15 cm dans le Grand Est. Les températures oscillent entre +1 et +3°C sur la façade atlantique, -3°C en Normandie, entre -4°C et +1+C dans le Centre et le bassin parisien et entre -3°C et 0 °C sur le Grand Est.



Dans le Centre-Val de Loire, la Région a suspendu la circulation des cars de ramassage scolaire pour mercredi dans le Loiret, l'Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher.



Dans le nord, les températures sont comprises entre -4°C et -5°C dans les départements du nord placés en vigilance "grand froid", mais sont plus proches des -7°C / -10°C en températures ressenties dans le Nord-Pas-de-Calais.



Trois départements sont en vigilance orange "crue": la Somme, la Seine-et-Marne et la Charente-Maritime.



En Ile-de-France, la N118 qui relie les Ulis (Essonne) au sud-ouest de Paris sera fermée à tous les usagers à partir de 21H00 mardi, a indiqué la préfecture de l’Essonne.



Lors d'un précédent épisode neigeux en février 2018, 950 véhicules, soit près de 2.000 personnes, avaient été bloqués par la neige et avaient passé la nuit sur cet axe routier aux pentes marquées.



La circulation des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes est aussi interdite à partir de 20H00 sur l’ensemble routier de l’Essonne.



La nuit prochaine, les températures minimales resteront comprises entre -7 et -8°C dans le nord. Avec le renforcement du vent de nord-est, la sensation de froid va encore s'accentuer pour conduire à des valeurs de températures ressenties souvent de l'ordre de -14 à -17°C sur le Nord-pas-de-Calais, la Somme et une partie nord de l'Aisne.



Mercredi, les températures maximales afficheront une légère hausse mais resteront le plus souvent faiblement négatives.