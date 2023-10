Alerte à la bombe en cours à l’aérodrome de Huahine





Par précaution et en application des mesures de sécurité, les passagers, au nombre de 100 personnes, qui devaient embarquer à bord des deux avions de la compagnie Air Tahiti ont été placés en sécurité dans une zone protégée.



Côté piste, deux aéronefs sont immobilisés à bonne distance.



Les forces de l’ordre sont sur place afin de sécuriser la zone.



Le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a engagé les moyens de déminage qui sont en cours d’intervention afin de lever le doute et d’écarter la menace.





CONSIGNES

Évitez le secteur.

Évitez de relayer de fausses informations.

Laissez intervenir les forces de sécurité.

