Alerte à la bombe à l'aéroport de Huahine - les vérifications se poursuivent

Papeete, le 19 octobre 2023 - Depuis ce jeudi matin, 8h56, une alerte à la bombe est en cours de gestion à l’aérodrome de Huahine.



Par précaution et en application des mesures de sécurité, les passagers présents à l’aérodrome, ainsi que le personnel, ont été placés en sécurité dans une zone protégée et pris en charge par les pompiers ainsi que les autorités. Sur place, la cheffe de subdivision des Iles du vent et des Iles Sous-le-vent, Anna Nguyen, se tient aux côtés du tāvana, afin de suivre l’évolution de la situation, en articulation avec le poste de commandement du haut-commissariat activé à Tahiti. Ainsi, ce sont 82 personnes, dont quatre Allemands et deux Belges, qui sont prises en charge sur place.



Le haut-commissaire de la République en Polynésie française a engagé sans attendre les moyens de déminage qui sont arrivés sur place afin de lever le doute et d’écarter la menace. L'hélicoptère Dauphin interministériel, embarquant une équipe de démineurs et un médecin, a atterri en début d’après-midi. Les vérifications sont en cours sur place.



L’un des deux aéronefs immobilisés au sol (VT 352) et pour lequel tout danger a été écarté, a pu rejoindre Raiatea, avec ses 46 occupants, dès 11h30.



L’autre avion (VT 471) reste toujours immobilisé au sol. Ses passagers ont pu rejoindre une zone sécurisée sur place, à l’aérodrome de Huahine.



Les forces de l’ordre sont toujours sur place afin de sécuriser la zone.



Dans l’attente, l’aéroport de Huahine demeure fermé, en liaison avec les services de l’avion civile et les compagnies aériennes.



Sur le plan judiciaire, une enquête a été ouverte par le parquet de Papeete.