Aldebert et le reflet metal de son nouvel album pour enfants

Paris, France | AFP | jeudi 03/04/2024 - "J'ai grandi entre AC/DC, Nino Ferrer, Slayer et Brassens": Aldebert, star de la chanson pour enfants, se reconnecte à son adolescence et pose un vernis metal sur son prochain disque de la série "Enfantillages".



Pour ce nouvel opus prévu le 26 avril, l'artiste s'est créé un double, Helldebert. Rien d'étonnant pour cet habitué du Hellfest, festival dédié au metal.



Les tonalités rock déjà présentes sur d'anciens titres, comme "Du gros son" ou "Hyperactif", saupoudrent donc "Helldebert, Enfantillages 666", qui ne tombe toutefois pas dans la musique extrême.



"Je joue sur une énergie à laquelle les enfants répondent, je ne fais pas de +growl+ (chant guttural), je mets des petites touches metal mais tu restes dans les +Enfantillages+, tu restes dans du Aldebert", déroule le chanteur pour l'AFP.



La série de disques à succès "Enfantillages" ouvre ses chansons à des invités venus d'autres univers. Sur la livraison de 2021, "Enfantillages 4", on trouve Oxmo Puccino, Alain Souchon, le leader de Midnight Oil, Peter Garrett ou encore Youssou N'Dour.



Aldebert a déjà dévoilé une partie des nouvelles collaborations. Le single déjà sorti, "Le cartel des cartables", dénonce le harcèlement scolaire, avec la participation de Max Cavalera, chanteur historique de Sepultura, mastodonte du metal.



"C'est un thème qui touche Max, qui a concerné sa famille", développe Aldebert.



"La marche du monde", futur morceau, réunit l'écrivaine Amélie Nothomb et Serj Tankian, chanteur de System of a Down. "Cette chanson traite des conflits dans le monde, de cette propension des humains à se mettre sur la tronche, sujet que Serj Tankian a déjà abordé dans ses chansons", détaille le chanteur aux tournées XXL (premières dates annoncées de mai 2024 à avril 2025).



"Amélie Nothomb est fan de groupes comme System of a Down, Tool, et c'est la première fois qu'on accueille des écrivains, on annoncera prochainement le nom d'un autre grand écrivain qui vient sur cet album".



C'est un des "plus grands plaisirs" d'Aldebert quand il écrit ses albums: "demander des +featurings+, on lance des bouteilles à la mer, je ne suis qu'un petit chanteur chauve qui fait de la chanson pour enfants (rires) mais ça répond !".



"Au départ, les gens me disaient +tu vas dans une niche avec la chanson pour jeune public+, mais alors c'est une niche avec une cuisine américaine, une mezzanine, plein de gens y viennent (rires)".



Autre petit bonheur, le Hellfest vient de l'inviter pour un volet spécial enfants de l'édition 2024.

le Jeudi 4 Avril 2024 à 03:01 | Lu 50 fois