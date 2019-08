Alann Poilvet à fond pour devenir le Meilleur Apprenti de France

Et pour porter le plus haut possible les couleurs de la Polynésie et obtenir le titre de Meilleur Apprenti de France, Alann ne lésine pas, car il sait bien que ce ne sera pas de la tarte. Son terrain d'entraînement quotidien : une salle de cuisine du lycée hôtelier. Son matériel : des batteries de casseroles, des planches à découper, des cuillères... et bien sûr, son coach qui veille au grain ! Ce rôle est dévoué au professeur du lycée hôtelier, Frédéric Bolmont, qui a déjà accompagné son élève vers d'autres succès, comme le Trophée de Babette en février 2018.



"Alann a du talent, et en plus, c'est un bosseur. Il dit toujours 'oui' aux entraînements. Si je lui dis d'être là à 6 heures, il est là. Il est très sérieux, il fait beaucoup de sport" , avance Frédéric Bolmont dans un grand sourire, pas peu fier de son élève.

Et effectivement le jeune homme met les bouchées doubles pour être au top le jour J. Mais pour devenir la crème de la crème, Alann a du pain sur la planche. Il aura cinq heures le jour du concours pour confectionner deux plats. Un met salé comprenant un rouget barbet levé, farci et reconstitué sans tête avec ses trois garnitures puis un dessert, un cheesecake au parfum de son choix, recouvert d’un glaçage.



"On a créé les deux recettes ensemble à partir de la liste d'ingrédients fournie par le concours. Pour bien les cuisiner, forcément il faut qu'Alann les sentent et les aiment. Pour accompagner le rouget, on prévoit de cuisiner un tartare de coquillages, un taboulé de crustacés et de mollusques et une garniture à base de légumes, sans doute un artichaut" , explique le professeur, qui préfère rester volontairement évasif sur les détails de ces mets subtils.