Alain Boyer, officier de la Légion d'honneur

L'adjudant-chef Alain Boyer a reçu l'insigne d'officier de la Légion d'honneur par le colonel Yves Pasquier samedi dernier, à la maison du Combattant de Papeete. La deuxième plus haute distinction de la Légion d'honneur lui a été remise pour son parcours militaire et associatif caractérisé par "un verbe et un mot (…) : Servir et Engagement".

Né en 1932, Alain Boyer a effectué sa carrière militaire en Afrique du Nord. Elle a été marquée par cinq titres de reconnaissance. En 1957, sa croix de la Valeur militaire s'est ornée d'une étoile de bronze. En 1959, c'est une étoile d'argent qui a symbolisé sa bravoure en opération contre l'ennemi. En 1961, une deuxième étoile d'argent est venue s'ajouter. En janvier 1962, il a reçu une étoile de vermeil, puis en juin de la même année, une étoile de bronze pour avoir pris part à un héliportage d'assaut sur des rebelles "solidement retranchés" durant lequel de nombreux hors-la-loi ont été neutralisés le 10 janvier 1962, à l'est de Kherrata, en Algérie ; pour avoir effectué un autre héliportage sur des caches rebelles qui a permis l'élimination de plusieurs hors-la-loi et la récupération de matériels et de documents le 11 janvier 1962, à Adrar, en Algérie ; et pour avoir contribué à l'anéantissement de nombreux adversaires et à la saisie de plusieurs armes malgré une riposte de l'ennemi le 5 février 1962, dans le massif de Mongorno.Dans sa carrière militaire, il a reçu la médaille militaire avec rang en 1962, la croix du combattant en 1978, la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" en 2005, et il a été fait Chevalier de la Légion d'honneur en 2007.Alain Boyer a aussi été une figure éminente dans le monde associatif, toujours en relation avec l'armée. Il a été le président de l'Union nationale des anciens combattants Indochine, des théâtres d'opérations extérieures et d'Afrique du Nord de 1973 à 2000. Il a également été vice-président du Conseil des anciens combattants.Tout au long de son parcours associatif, il a porté une attention particulière aux "jeunes camarades de la dernière génération du feu" notamment concernant les difficultés auxquelles ils font face. Le colonel Yves Pasquier l'a enfin remercié car grâce à des anciens combattants comme lui, "les militaires engagés, originaires de notre fenua, se sont révélés comme des soldats dont la valeur notamment au combat, est unanimement reconnue et appréciée."Il fait partie des 226 officiers ayant reçu la croix de l'ordre national de la Légion d'honneur pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.