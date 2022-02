Aircalin rouvre l'Australie le 21 février

Après son retour à Tahiti en décembre dernier, la compagnie Aircalin a annoncé reprendre ses vols vers l'Australie à partir du 21 février. Depuis Nouméa, les villes de Sydney et de Brisbane seront desservies.



Après presque deux années de fermeture, l’Australie a annoncé dernièrement la réouverture de ses frontières aux touristes pour le 21 février. Aircalin a mis en place un programme de vols vers Sydney et Brisbane. La compagnie calédonienne prévoit deux vols hebdomadaires vers Sydney jusqu’au 26 mars, puis trois après cette date. Concernant Brisbane, Aircalin commencera par un vol hebdomadaire jusqu’au 26 mars, deux du 27 mars au 5 juin puis trois après cette date.



La compagnie prévoit d'ajuster son programme de vols pour répondre à la demande et met en place des promotions pour relancer ces lignes. Les conditions d'entrées en Australie, notamment sanitaires, doivent bien sûr être respectées.

Aircalin étant de retour sur la ligne Papeete-Nouméa depuis fin décembre, les Polynésiens peuvent dorénavant envisager de se rendre en Australie via le Caillou.