Airbus annonce l'A321 XLR, un monocouloir pour les très longues distances

Le Bourget, France | AFP | lundi 16/06/2019 - Airbus a annoncé lundi, à l'ouverture du salon international de l'aéronautique du Bourget, le lancement d'un A321 XLR (extra long range, à très long rayon d'action) une nouvelle version de son monocouloir A321 LR, capable de parcourir 4.700 miles nautiques (8.700 km).



Le loueur américain Air Lease Corporation (ALC) a annoncé une commande pour 27 exemplaires de cet avion dont le prix catalogue n'a pas été communiqué. En tout, il a signé une lettre d'intention pour 100 avions dont 50 moyen-courriers A220-300, 23 A321neo et les 27 A321 XLR.

L'avion, dont les livraisons débuteront en 2023, propose "une consommation de fioul inférieure de 30% par siège par rapport à la précédente génération" de moyen-courriers et pourra parcourir une distance de 4.700 miles nautiques, soit "15% de plus que la version LR", a affirmé l'avionneur dans un communiqué.

Ce type d'avion permettra d'exploiter avec un monocouloir des liaisons moins fréquentées qui jusqu'ici ne pouvaient l'être que par des gros porteurs moins rentables, selon le communiqué d'Airbus qui cite des routes comme celles de l'Inde vers l'Europe ou de la Chine vers l'Australie ou encore les liaisons transatlantiques.

La version précédente, l'A321 Long Range, dont le premier exemplaire a été livré en juillet 2018 à la compagnie Turkish, était jusqu'ici le monocouloir au fuselage le plus large produit par Airbus: il peut accueillir jusqu'à 240 passagers et dispose d'un rayon d'action de 4.000 milles nautiques (7.400 kilomètres).

De telles distances n'étaient auparavant pas réalisables pour des vols commerciaux avec les moyen-courriers classiques.

Ces nouveaux avions monocouloirs de très longue distance intéressent particulièrement les compagnies low-cost long-courrier.