Airbnb se lance dans le tourisme animalier "respectueux"

New York, Etats-Unis | AFP | jeudi 03/10/2019 - Prendre le thé avec des alpagas au Royaume-Uni, faire du paddleboard avec des chiens corgis à Miami, observer des renards polaires en Islande: voici quelques-unes des "expériences" disponibles sur le service "Animals", lancé jeudi par la plateforme américaine Airbnb.



Le groupe californien spécialisé dans la location de logements touristiques entre particuliers a mis à la disposition de ses usagers 1.000 activités payantes avec des animaux, proposées par des tiers à travers le monde. La moitié de ces expériences figurait déjà sur le site avant le lancement de la nouvelle catégorie.

Airbnb assure que toutes ces "expériences" sont respectueuses de l'environnement et des animaux. En partenariat avec l'ONG World Animal Protection, le groupe a établi une charte contenant des règles strictes pour la protection des animaux.

L'entreprise a ainsi promis que des activités proposant d'embrasser des dauphins ou de monter sur le dos d'un éléphant, particulièrement traumatisantes pour ces mammifères, ne seraient jamais disponibles sur sa plateforme.

"Nous savons que les gens aiment les animaux, qu'ils veulent les voir et vivre des expériences avec eux quand ils voyagent. Mais nous savons aussi qu'ils veulent voir les animaux dans un cadre qui respecte leur bien-être", a souligné Alesia Soltanpanah, la directrice exécutive de World Animal Protection, citée dans un communiqué.

Airbnb s'est par ailleurs engagé à reverser les sommes collectées sur une centaine d'"expériences" à des organismes de conservation animale, des refuges et des associations prodiguant des soins vétérinaires.

"Avec le rôle prépondérant de la technologie dans nos vies, il est facile de se sentir déconnecté de la nature et des animaux", a commenté Brian Chesky, le patron cofondateur d'Airbnb.

La plateforme, qui a récemment annoncé vouloir faire ses premiers pas boursiers en 2020, a cherché à diversifier son activité ces dernières années.

Ses usagers peuvent faire leur choix parmi plus de 40.000 "expériences" payantes proposées par des tiers dans différents pays.