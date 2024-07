Air Tahiti poursuit le renouvellement de sa flotte

La compagnie Air Tahiti et le constructeur d’avions ATR ont annoncé la signature d’un contrat d’achat pour 4 nouveaux ATR 72-600, mercredi dernier, durant le salon aéronautique de Farnborough (Royaume-Uni).



Cette commande s’ajoute à l’achat d’un ATR 72-600 lors du Singapore Airshow en février dernier.



Ainsi, le premier appareil rejoindra la flotte en décembre 2024, suivi de quatre autres ATR72 qui arriveront respectivement en 2025, 2026, 2027 et 2028. Cela portera à 5 le nombre de nouveaux appareils qui intègreront la flotte pour les trois ans à venir, dans le cadre de la modernisation continue de celle-ci.



Ces nouveaux ATR sont dotés des dernières technologies, incluant des moteurs Pratt & Whitney Canada de nouvelle génération offrant une meilleure efficacité et un système de réduction des vibrations.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Vendredi 26 Juillet 2024 à 15:37 | Lu 256 fois