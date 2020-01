Air Tahiti fait sa révolution de la réservation

Tahiti, le 21 janvier 2020 – La compagnie Air Tahiti a présenté mardi matin la migration qu'elle va opérer entre mercredi soir et jeudi matin vers son nouveau système de gestion des passagers. Mais les nouvelles fonctionnalités proposées en ligne pour les usagers ne seront optimales qu'à partir de la mi-2020.



La directrice commerciale d’Air Tahiti, Vairani Tetaria, a présenté mardi matin au siège de la compagnie domestique à l’aéroport de Faa’a, son changement de système de gestion des passagers qui a démarré cette semaine pour être définitivement opérationnel mi-2020. En effet, après avoir utilisé le logiciel de gestion des passagers de la société Sita pendant 25 ans, la compagnie locale a signé en janvier 2019 un contrat avec la société Amadeus Altéa. « Un des fournisseurs les plus importants dans le domaine des technologies de pointe pour l'industrie mondiale du voyage », selon Grégory Chatain, spécialiste en élaboration de solutions du fournisseur international.



Air Tahiti Nui, Air France, French Bee et Air Calin sont déjà passés à ce système. Il s'agira donc pour Air Tahiti de "s'aligner avec les autres compagnies pour uniformiser les systèmes, et donc faciliter les démarches pour les agents, mais aussi pour les client", explique la directrice commerciale.



Modification, annulation et demande de remboursement en ligne



Avec ce changement de logiciel, les utilisateurs du site d’Air Tahiti pourront bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Dès jeudi, l'accès au site sera possible depuis smartphones et tablettes, grâce au design responsive adapté au format des différents appareils. À partir de fin avril, le système d'enregistrement sera facilité, puisqu'il correspondra au système des autres compagnies aériennes. Vairani Tetaria explique que "la mise en place de fonctionnalités inter-compagnies rend l'utilisation plus efficace et plus aisée". En quelques mots, l’enregistrement en ligne permettra de gagner du temps au comptoir à l’aéroport puisqu’il n’y aura plus que les formalités liées aux bagages à effectuer. Et à partir de mi-2020, le nouveau système permettra également de modifier, annuler et demander le remboursement des billets en ligne. Ce qui n'était pas possible jusqu’à aujourd’hui.



Une migration, deux systèmes



Concrètement, la première phase de migration liée au système de réservation a débuté dès lundi dernier avec l’interruption de la vente de billets sur le site d’Air Tahiti. Mardi en fin de journée, l'enregistrement en ligne et les bornes d'enregistrement en libre-service à l'aéroport ont été désactivés. L'essentiel de l'opération se déroulera dans la nuit de mercredi à jeudi. Le mercredi dès 17 heures, le site et le système de réservation actuel seront rendus non-opérationnels. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'ensemble des données sera transféré au nouveau système. En tout, ce sont donc 55 000 réservations, soit 85 000 billets qui seront intégrés à la nouvelle base de donnée. Jeudi matin dès 5 heures, le site sera remis en ligne et fonctionnera normalement. Même si la directrice commerciale avertit les clients : "De possibles ralentissements dans le traitement des demandes sont à prévoir dans les premiers temps."



La seconde phase de migration concerne le système d'enregistrement en ligne et les bornes en libre-service. Du 23 février à la mi-mars, les 48 escales d'Air Tahiti passeront progressivement au nouveau système d'enregistrement.



Un site flambant neuf à la fin 2020



A l’occasion de la présentation de la migration de son système de réservation, la directrice commerciale d’Air Tahiti a également indiqué qu’une seconde évolution du design du site Internet de la compagnie était attendue « d’ici la fin de l’année ».



Ariitaimai Amary