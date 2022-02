Air Tahiti dégaine ses offres

Très attendue sur le sujet, Air Tahiti a présenté à la presse, ce mardi, sa nouvelle grille tarifaire comprenant des réductions pouvant aller jusqu'à 50%. Alors que le ciel polynésien s'ouvre à la concurrence, la compagnie aérienne historique présente ses nouveaux tarifs comme une juste répercussion pour les usagers de l'aide financière du Pays versée dans le cadre de la péréquation aérienne.



Adieu tarifs bleus, blancs et rouges, voici les tarifs Mahana et Fetii. Au moment où 12 destinations s'ouvrent à la concurrence et après une enquête parlementaire portant, notamment, sur sa politique de tarification, Air Tahiti a présenté à la presse, ce mardi matin, une nouvelle grille tarifaire qui met l'accent sur deux nouvelles possibilités pour les passagers de bénéficier de tarifs réduits tout au long de l'année : les tarifs Mahana et Fetii.

Dans le détail, les tarifs Mahana visent les séjours de loisirs de courte durée dans les îles, le week-end ou en semaine. Les tarifs Fetii quant à eux concernent des séjours longue durée, de 7 à 10 jours, que ce soit à destination des îles ou de Tahiti. Ces nouveaux tarifs s'appliquent uniquement pour les destinations du réseau Natira'a Tumu (îles Sous-le-Vent, îles du Vent, Fakarava, Rangiroa, Tikehau, Tubuai, Rurutu, Nuku Hiva et Hiva Oa), c’est-à-dire les destinations ouvertes à la concurrence. Cette nouvelle grille tarifaire est disponible à la réservation dès ce mardi 22 février et s'appliquera pour les vols à partir du 28 mars.



Une tarification "dynamique"



Les nouvelles réductions, uniquement accessibles aux résidents, peuvent dépasser les 50%. Air Tahiti propose, par exemple, un aller-retour pour Huahine à 19 035 Fcfp en tarif Mahana ou 19 906 Fcfp en tarif Fetii… “en fonction de la disponibilité”, bien sûr. Manate Vivish met en avant une “gestion dynamique” des tarifs, à l'image de ce qui se fait chez la concurrence internationale. “Cette approche est régie par la logique de segmentation des marchés, poursuit-il, on aurait pu baisser tous les tarifs, mais la baisse aurait été peu importante”. Bénéficier de ces réductions supposera donc une certaine capacité d'anticipation, surtout pour les vacances scolaires ou les longs week-ends.

Les cartes de réductions existantes resteront, cependant, toujours valables : “Maintenant, les détenteurs de ces cartes vont avoir 5 niveaux tarifaires et des réductions qui peuvent être plus intéressantes”, précise Vairani Tetaria, directrice marketing et commerciale. Elles viennent s'ajouter à celles mises en place en juillet 2021, qui s'appliquent sur les autres destinations, le réseau Natira'a Turu, pour lesquelles la compagnie assure un service de désenclavement financé par le Pays.



"Une forme de restitution"



“Il y a une forme de restitution vers les passagers”, assure Manate Vivish, directeur général d'Air Tahiti. La réduction des tarifs répond ainsi à l'engagement pris par la compagnie auprès du Pays dans le cadre de cette péréquation aérienne. Cette nouvelle grille tarifaire est aussi, pour la compagnie, une réponse au rapport parlementaire porté par Lana Tetuanui et Tepuaraurii Teriitahi qui demandait une tarification plus avantageuse pour les résidents et une communication plus claire sur la politique tarifaire.

Manate Vivish rappelle que l'entreprise affiche toujours un déficit qu'il “espère en dessous du milliard de Fcfp” pour cette année. “Les efforts faits en 2020 et 2021 sur la masse salariale se poursuivent aujourd'hui. Je voudrais saluer la qualité du dialogue social que nous avons en interne, avec un personnel qui a particulièrement bien compris la situation de l'entreprise”, assure-t-il.

A l'heure où les destinations les plus rentables s'ouvrent à d'autres exploitants, la compagnie historique, durement impactée par la crise sanitaire, espère que cette nouvelle offre tarifaire dynamise la demande intérieure et la rende concurrentielle : “On ne sait pas encore ce que la concurrence fera. Il y aura sûrement d'autres choses à venir” concernant l'offre tarifaire d'Air Tahiti, promet Vairani Tetaria.







Vairani Tetaria, directrice marketing et commerciale d'Air Tahiti : “Un effort important” Vous introduisez une nouvelle grille tarifaire, finis les tarifs bleus, blancs, rouges ?

“A compter d'aujourd'hui, pour des voyages commençant le 28 mars, Air Tahiti propose une nouvelle gamme tarifaire. Tout le monde pourra bénéficier de tarifs loisirs, en dehors des cartes de réduction. En dehors de ces cartes-là, il était jusqu'ici très difficile de bénéficier de tarifs réduits toute l'année. On a introduit deux nouveaux tarifs : Mahana et Fetii. Le tarif Mahana, c'est un tarif réduit pour les week-ends et les courts séjours en semaine et le tarif Fetii c'est pour les regroupement familiaux, soit dans les îles soit pour venir sur Tahiti voir sa famille. Par rapport aux pleins tarifs, c'est une réduction qui peut aller jusqu'à 40 ou 50%. Les cartes de réduction continuent d'exister. Maintenant, les détenteurs de ces cartes vont avoir 5 niveaux tarifaires et des réductions qui peuvent être plus intéressantes.”



Il y a eu, récemment, une augmentation de prix pour les clients en raison de la nouvelle taxe, c'est une manière de compenser ?

“Oui, mais les niveaux tarifaires les plus bas que nous introduisons vont bien au-delà de cette taxe qui a été mise en place pour financer la desserte de désenclavement, c’est-à-dire 32 îles, principalement aux Tuamotu. Pour Air Tahiti, l'effort financier représente environ 1 milliard. C'est un effort important, mais on s'y était engagé auprès du Pays suite à la prise en charge du désenclavement. Le financement du Pays, lui, est de l'ordre de 900 millions. Avant, c'était le réseau Natira'a tumu, les destinations de libre concurrence [où Air Tahiti est libre de fixer les prix, ndlr] qui finançait la mission de désenclavement. Maintenant que cette mission est financée par le Pays, on a une plus grande latitude pour baisser nos tarifs.”



C'est une façon de se préparer à la concurrence aussi ?

“Oui, en effet, mais ce n'est que le début parce qu'on ne sait pas encore ce que la concurrence fera. Il y aura sûrement d'autres choses à venir.”

