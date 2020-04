Air Tahiti Nui retrouve son chemin vers Paris

Tahiti, le 7 avril 2020 - Un premier vol de la continuité territoriale affrété par l’État et opéré par la compagnie Air Tahiti Nui s'est envolé mardi en direction de Paris. Cent quatre-vingt passagers, principalement des touristes, ont pu embarquer à bord. Au retour, l'avion embarquera notamment du fret médical, sanitaire et pharmaceutique.



Air Tahiti Nui reprend ses rotations vers Paris et la métropole. Mardi la compagnie au tiare a opéré son premier vol prévu dans le cadre de la continuité territorial mise en place par l'Etat. Un vol direct sans escale vers l'aéroport Charles-de-Gaulle. “On sera sur une fréquence d'un vol tous les dix jours à peu près, avec la possibilité d'ajuster les fréquences selon les evasan”, a expliqué Eric Requet, secrétaire général du haut-commissariat, qui était présent mardi sur le tarmac de l'aéroport de Faa'a.



Cent quatre-vingt passagers ont ainsi pu embarquer à bord de ce vol, avec une grande majorité de touristes. “Nous avions une cinquantaine de touristes encore présents à Tahiti suite au dernier vol de United Airlines le 28 mars. Sauf que nous avons des personnes qui se manifestent quasi quotidiennement auprès des services du haut-commissariat. Lundi nous avions 203 personnes qui étaient susceptibles de partir”, a affirmé Eric Requet.